Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Лезть к бандитам не хочется: Ида Галич объяснила, как вернула украденный мошенниками аккаунт
Кофе без сахара и сиропов? Щепотка этого ингредиента делает вкус ярче и насыщеннее
Автомобиль — зона риска: вредные привычки, которые подрывают организм
Эскалаторы встанут: с 1 сентября торговые центры могут оказаться без техники
Абу-Даби кипит при +41°C — тепловой удар придёт незаметно: как туристам пережить экстремальную жару
Бокалы после посудомойки покрываются разводами? Вот что нужно добавлять в отсек, чтобы посуда сияла
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Первое утро молодой жены: Агата Дранга вышла на связь с кольцами и откровением

Хитрость от диетологов: пейте лимонную воду так, чтобы похудеть

Диетолог Имаши Фернандо раскрыла секрет: как правильно пить лимонную воду для здоровья
2:19
Еда

Лимонная вода стала популярной благодаря освежающему вкусу и полезным свойствам. Однако не все знают, как правильно её пить, чтобы получить максимум пользы. Диетолог Имаши Фернандо, доктор наук, подчёркивает, что стакан лимонной воды утром помогает восполнить дефицит витамина С и других важных микроэлементов.

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

Полезные свойства лимонной воды

Лимон богат витаминами, антиоксидантами и эфирными маслами, которые поддерживают иммунитет, улучшают пищеварение и борются с инфекциями. Употребление лимонной воды натощак способствует профилактике заболеваний и укреплению здоровья.

Стакан воды с соком одного лимона (48 граммов) содержит:

  • 10,6 калорий
  • 18,6 мг витамина С (21% от РСНП)
  • 9,6 мкг фолиевой кислоты (2% от РСНП)
  • 49,4 мг калия (1% от РСНП)
  • 0,038 мг железа (< 1% от РСНП)
  • Витамины группы B (B-1, B-2, B-5) по 1% от суточной нормы каждого.

Как усилить эффект лимонной воды

Чтобы повысить эффективность напитка, используйте лимонную цедру. Она содержит больше полезных веществ, чем мякоть. Для приготовления:

  1. Тщательно вымойте лимон и разрежьте его пополам.
  2. Выжмите сок.
  3. Положите кожуру в чашку с тёплой водой.
  4. Оставьте на несколько минут, чтобы вода впитала полезные вещества.
  5. Снимите цедру и добавьте сок.
  6. Пейте тёплую воду сразу после приготовления.

Тёплая лимонная вода улучшает пищеварение и помогает поддерживать уровень сахара в крови, сообщает centrum.cz.

Важность качества ингредиентов

Для максимальной пользы используйте органические лимоны. Если это невозможно, замочите лимоны в воде с пищевой содой (1 чайная ложка на литр воды) на 30 минут. Это поможет удалить пестициды и другие вредные вещества. Также рекомендуется пить фильтрованную или кипячёную воду.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae), лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Домашние животные
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало Аудио 
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Лезть к бандитам не хочется: Ида Галич объяснила, как вернула украденный мошенниками аккаунт
Кофе без сахара и сиропов? Щепотка этого ингредиента делает вкус ярче и насыщеннее
Автомобиль — зона риска: вредные привычки, которые подрывают организм
Эскалаторы встанут: с 1 сентября торговые центры могут оказаться без техники
Абу-Даби кипит при +41°C — тепловой удар придёт незаметно: как туристам пережить экстремальную жару
Бокалы после посудомойки покрываются разводами? Вот что нужно добавлять в отсек, чтобы посуда сияла
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Первое утро молодой жены: Агата Дранга вышла на связь с кольцами и откровением
Грядки знают твои слабости: как август проверяет огородника на прочность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.