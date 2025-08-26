Хитрость от диетологов: пейте лимонную воду так, чтобы похудеть

Диетолог Имаши Фернандо раскрыла секрет: как правильно пить лимонную воду для здоровья

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимонная вода стала популярной благодаря освежающему вкусу и полезным свойствам. Однако не все знают, как правильно её пить, чтобы получить максимум пользы. Диетолог Имаши Фернандо, доктор наук, подчёркивает, что стакан лимонной воды утром помогает восполнить дефицит витамина С и других важных микроэлементов.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода с лимоном

Полезные свойства лимонной воды

Лимон богат витаминами, антиоксидантами и эфирными маслами, которые поддерживают иммунитет, улучшают пищеварение и борются с инфекциями. Употребление лимонной воды натощак способствует профилактике заболеваний и укреплению здоровья.

Стакан воды с соком одного лимона (48 граммов) содержит:

10,6 калорий

18,6 мг витамина С (21% от РСНП)

9,6 мкг фолиевой кислоты (2% от РСНП)

49,4 мг калия (1% от РСНП)

0,038 мг железа (< 1% от РСНП)

Витамины группы B (B-1, B-2, B-5) по 1% от суточной нормы каждого.

Как усилить эффект лимонной воды

Чтобы повысить эффективность напитка, используйте лимонную цедру. Она содержит больше полезных веществ, чем мякоть. Для приготовления:

Тщательно вымойте лимон и разрежьте его пополам. Выжмите сок. Положите кожуру в чашку с тёплой водой. Оставьте на несколько минут, чтобы вода впитала полезные вещества. Снимите цедру и добавьте сок. Пейте тёплую воду сразу после приготовления.

Тёплая лимонная вода улучшает пищеварение и помогает поддерживать уровень сахара в крови, сообщает centrum.cz.

Важность качества ингредиентов

Для максимальной пользы используйте органические лимоны. Если это невозможно, замочите лимоны в воде с пищевой содой (1 чайная ложка на литр воды) на 30 минут. Это поможет удалить пестициды и другие вредные вещества. Также рекомендуется пить фильтрованную или кипячёную воду.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae), лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

