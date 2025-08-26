Хитрость от диетологов: пейте лимонную воду так, чтобы похудеть

Лимонная вода стала популярной благодаря освежающему вкусу и полезным свойствам. Однако не все знают, как правильно её пить, чтобы получить максимум пользы. Диетолог Имаши Фернандо, доктор наук, подчёркивает, что стакан лимонной воды утром помогает восполнить дефицит витамина С и других важных микроэлементов.
Лимон богат витаминами, антиоксидантами и эфирными маслами, которые поддерживают иммунитет, улучшают пищеварение и борются с инфекциями. Употребление лимонной воды натощак способствует профилактике заболеваний и укреплению здоровья.
Стакан воды с соком одного лимона (48 граммов) содержит:
Чтобы повысить эффективность напитка, используйте лимонную цедру. Она содержит больше полезных веществ, чем мякоть. Для приготовления:
Тёплая лимонная вода улучшает пищеварение и помогает поддерживать уровень сахара в крови, сообщает centrum.cz.
Для максимальной пользы используйте органические лимоны. Если это невозможно, замочите лимоны в воде с пищевой содой (1 чайная ложка на литр воды) на 30 минут. Это поможет удалить пестициды и другие вредные вещества. Также рекомендуется пить фильтрованную или кипячёную воду.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae), лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.
Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.