Упругая кожа и крепкие суставы: вот что произойдет, если добавить это в кофе вместо привычного молока

1:36
Еда

Кофе с молоком — это классика, которая нравится многим. Однако есть более полезная альтернатива, которая может значительно улучшить ваше самочувствие. Речь идет о добавлении коллагена в кофе.

Кофе с корицей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофе с корицей

Преимущества коллагена

Коллаген — это ключевой белок, который поддерживает здоровье суставов, кожи, волос и ногтей. Он способствует восстановлению хрящевой ткани, уменьшает боль в суставах, улучшает состояние кожи, делает волосы более крепкими и блестящими, а ногти — здоровыми и крепкими.

Кофе и здоровье

Кофе сам по себе полезен для здоровья. Он может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшать когнитивные функции и стимулировать нервную систему. Некоторые исследования даже показывают, что кофе может замедлять старение нервных клеток и защищать от нейродегенеративных заболеваний.

Коллагеновый кофе: рецепт

Коллаген в виде порошка не влияет на вкус кофе, поэтому его можно добавлять в любой напиток. Для приготовления коллагенового кофе вам понадобятся:

  • Чашка свежесваренного кофе
  • 1-2 чайные ложки коллагена
  • 1 чайная ложка меда или капелька ванильного экстракта (по желанию)
  • Кокосовое масло (по желанию, для кремовой текстуры)

Приготовление очень простое: смешайте все ингредиенты в блендере или вспенивателе молока. Этот напиток не только порадует вас вкусом, но и принесет пользу вашему организму, пишет ikura.cz.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
