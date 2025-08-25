Упругая кожа и крепкие суставы: вот что произойдет, если добавить это в кофе вместо привычного молока

Кофе с молоком — это классика, которая нравится многим. Однако есть более полезная альтернатива, которая может значительно улучшить ваше самочувствие. Речь идет о добавлении коллагена в кофе.
Коллаген — это ключевой белок, который поддерживает здоровье суставов, кожи, волос и ногтей. Он способствует восстановлению хрящевой ткани, уменьшает боль в суставах, улучшает состояние кожи, делает волосы более крепкими и блестящими, а ногти — здоровыми и крепкими.
Кофе сам по себе полезен для здоровья. Он может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшать когнитивные функции и стимулировать нервную систему. Некоторые исследования даже показывают, что кофе может замедлять старение нервных клеток и защищать от нейродегенеративных заболеваний.
Коллаген в виде порошка не влияет на вкус кофе, поэтому его можно добавлять в любой напиток. Для приготовления коллагенового кофе вам понадобятся:
Приготовление очень простое: смешайте все ингредиенты в блендере или вспенивателе молока. Этот напиток не только порадует вас вкусом, но и принесет пользу вашему организму, пишет ikura.cz.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
