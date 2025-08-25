Секрет бабушки: добавляю щепотку этого в томатный соус – вкуснее, чем в ресторане!
Домашний томатный соус: просто обжарьте лук, чеснок и добавьте помидоры
Томатный соус — это не только прекрасная основа для пасты, но и замечательный ингредиент для многих других блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом вкусного томатного соуса из свежих помидоров.
Соус
Ингредиенты
- свежие помидоры — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л. (по желанию);
- соль — по вкусу;
- перец чёрный молотый — по вкусу;
- сахар — щепотка (по желанию);
- травы сухие (например, базилик, орегано) — по вкусу.
Приготовление
- Помидоры тщательно вымойте и нарежьте небольшими кубиками.
- Лук очистите и мелко нарежьте.
- Чеснок очистите и измельчите.
- В сковороде разогрейте оливковое масло.
- Обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте чеснок и обжарьте ещё немного.
- Выложите нарезанные помидоры в сковороду.
- Если хотите, добавьте томатную пасту для более насыщенного вкуса.
- Перемешайте все ингредиенты и тушите на среднем огне около 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими.
- Посолите, поперчите и добавьте щепотку сахара для баланса вкусов. Приправьте сухими травами по вкусу.
- Перемешайте и тушите ещё 5 минут.
Ваш вкусный томатный соус готов! Он станет отличным дополнением к пасте, пицце, мясным и овощным блюдам. Приятного аппетита!
Уточнения
Томатный соус — овощной соус на основе томатов.
