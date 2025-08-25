Секрет бабушки: добавляю щепотку этого в томатный соус – вкуснее, чем в ресторане!

Домашний томатный соус: просто обжарьте лук, чеснок и добавьте помидоры

Томатный соус — это не только прекрасная основа для пасты, но и замечательный ингредиент для многих других блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом вкусного томатного соуса из свежих помидоров.

Ингредиенты

свежие помидоры — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л. (по желанию);

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

сахар — щепотка (по желанию);

травы сухие (например, базилик, орегано) — по вкусу.

Приготовление

Помидоры тщательно вымойте и нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите и мелко нарежьте. Чеснок очистите и измельчите. В сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте чеснок и обжарьте ещё немного. Выложите нарезанные помидоры в сковороду. Если хотите, добавьте томатную пасту для более насыщенного вкуса. Перемешайте все ингредиенты и тушите на среднем огне около 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими. Посолите, поперчите и добавьте щепотку сахара для баланса вкусов. Приправьте сухими травами по вкусу. Перемешайте и тушите ещё 5 минут.

Ваш вкусный томатный соус готов! Он станет отличным дополнением к пасте, пицце, мясным и овощным блюдам. Приятного аппетита!

Уточнения

