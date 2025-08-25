Секрет бабушки: добавляю щепотку этого в томатный соус – вкуснее, чем в ресторане!

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Томатный соус — это не только прекрасная основа для пасты, но и замечательный ингредиент для многих других блюд. Сегодня мы поделимся с вами рецептом вкусного томатного соуса из свежих помидоров.

Соус
Соус

Ингредиенты

  • свежие помидоры — 500 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л. (по желанию);
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — по вкусу;
  • сахар — щепотка (по желанию);
  • травы сухие (например, базилик, орегано) — по вкусу.

Приготовление

  1. Помидоры тщательно вымойте и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Лук очистите и мелко нарежьте.
  3. Чеснок очистите и измельчите.
  4. В сковороде разогрейте оливковое масло.
  5. Обжарьте лук до золотистого цвета.
  6. Добавьте чеснок и обжарьте ещё немного.
  7. Выложите нарезанные помидоры в сковороду.
  8. Если хотите, добавьте томатную пасту для более насыщенного вкуса.
  9. Перемешайте все ингредиенты и тушите на среднем огне около 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими.
  10. Посолите, поперчите и добавьте щепотку сахара для баланса вкусов. Приправьте сухими травами по вкусу.
  11. Перемешайте и тушите ещё 5 минут.

Ваш вкусный томатный соус готов! Он станет отличным дополнением к пасте, пицце, мясным и овощным блюдам. Приятного аппетита!

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Домашний томатный соус: просто обжарьте лук, чеснок и добавьте помидоры
