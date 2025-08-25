Секрет хрустящих фрикаделек из моркови и цуккини: этот трюк изменит ваш ужин навсегда

Морковь и цуккини заиграют по-новому: сочные фрикадельки — попробуйте простой рецепт

В сезон сбора урожая на грядках можно наслаждаться свежей и крупной морковью, которую можно использовать в различных блюдах. Одним из интересных сочетаний является комбинация моркови с цуккини и зеленью, что позволяет создать вкусные и полезные блюда.

Рецепт фрикаделек из моркови и цуккини

Для приготовления фрикаделек, напоминающих латкес, используются морковь и цуккини вместо картофеля. Для придания им хрустящей текстуры важно максимально удалить влагу из овощей. Ингредиенты включают тертую морковь и цуккини, яйцо, муку, соль, свежемолотый черный перец и свежую зелень, сообщает kulinarno-joana.com.

Ингредиенты

Для фрикаделек

350 г моркови (6 штук среднего размера), натертой на крупной терке

350 г цуккини (1 штука среднего размера), натертого на крупной терке

1 столовая ложка нарезанной свежей зелени (петрушки, укропа или мяты)

1 яйцо

2-4 столовые ложки муки

соль и свежемолотый черный перец по вкусу

масло для жарки

Для соуса

200 г йогурта

1 чайная ложка молотого тмина

1 чайная ложка порошка куркумы

соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Приготовление

Натрите морковь и цуккини на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. Слейте лишнюю воду через марлю или отжав руками, чтобы овощи были как можно суше. В миске смешайте натертые овощи, свежую зелень, яйцо, муку, соль и свежемолотый черный перец. Смесь должна быть рассыпчатой, и из нее можно сформировать шарики. Если смесь слишком жидкая, добавьте еще муки. Разогрейте сковороду на среднем или сильном огне и налейте достаточно масла для покрытия дна. Сформируйте из овощной смеси шарики размером чуть больше мячика для пинг-понга и обжарьте их с одной стороны 2-3 минуты. Переверните фрикадельки и обжарьте с другой стороны еще 2-3 минуты, регулируя огонь для достижения красивого цвета и хрустящей текстуры. Готовые фрикадельки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. При необходимости добавьте масло в сковороду и обжарьте следующую партию.

Приготовление соуса

Пока фрикадельки жарятся, приготовьте молочный соус, смешав йогурт, молотый тмин, порошок куркумы, соль и свежемолотый перец. Соус можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.

Подача

Подавайте фрикадельки теплыми с приготовленным молочным соусом. Если готовите в большом количестве, можно поставить готовые фрикадельки в умеренно разогретую духовку, чтобы они не остыли.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

