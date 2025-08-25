Секрет хрустящих фрикаделек из моркови и цуккини: этот трюк изменит ваш ужин навсегда

В сезон сбора урожая на грядках можно наслаждаться свежей и крупной морковью, которую можно использовать в различных блюдах. Одним из интересных сочетаний является комбинация моркови с цуккини и зеленью, что позволяет создать вкусные и полезные блюда.
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оладьи из цукини
Рецепт фрикаделек из моркови и цуккини
Для приготовления фрикаделек, напоминающих латкес, используются морковь и цуккини вместо картофеля. Для придания им хрустящей текстуры важно максимально удалить влагу из овощей. Ингредиенты включают тертую морковь и цуккини, яйцо, муку, соль, свежемолотый черный перец и свежую зелень, сообщает kulinarno-joana.com.
Ингредиенты
Для фрикаделек
350 г моркови (6 штук среднего размера), натертой на крупной терке
350 г цуккини (1 штука среднего размера), натертого на крупной терке
1 столовая ложка нарезанной свежей зелени (петрушки, укропа или мяты)
1 яйцо
2-4 столовые ложки муки
соль и свежемолотый черный перец по вкусу
масло для жарки
Для соуса
200 г йогурта
1 чайная ложка молотого тмина
1 чайная ложка порошка куркумы
соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Приготовление
Натрите морковь и цуккини на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы овощи пустили сок.
Слейте лишнюю воду через марлю или отжав руками, чтобы овощи были как можно суше.
В миске смешайте натертые овощи, свежую зелень, яйцо, муку, соль и свежемолотый черный перец. Смесь должна быть рассыпчатой, и из нее можно сформировать шарики. Если смесь слишком жидкая, добавьте еще муки.
Разогрейте сковороду на среднем или сильном огне и налейте достаточно масла для покрытия дна.
Сформируйте из овощной смеси шарики размером чуть больше мячика для пинг-понга и обжарьте их с одной стороны 2-3 минуты.
Переверните фрикадельки и обжарьте с другой стороны еще 2-3 минуты, регулируя огонь для достижения красивого цвета и хрустящей текстуры.
Готовые фрикадельки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. При необходимости добавьте масло в сковороду и обжарьте следующую партию.
Приготовление соуса
Пока фрикадельки жарятся, приготовьте молочный соус, смешав йогурт, молотый тмин, порошок куркумы, соль и свежемолотый перец. Соус можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.
Подача
Подавайте фрикадельки теплыми с приготовленным молочным соусом. Если готовите в большом количестве, можно поставить готовые фрикадельки в умеренно разогретую духовку, чтобы они не остыли.
Уточнения
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.
