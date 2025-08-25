Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные: загрязнение атмосферы от космических запусков растёт
Биолог Латынина о своём похудении на 30 кг: нужно перестать воевать с едой
Матрас и шторы нужно чистить хотя бы раз в год — иначе рискуете здоровьем
Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву родным человеком
Раскройте тайны парка Миссисипи-Палисейдс: приключение среди скал и истории США
Автовладельцы выбирают Peugeot 206 и Daewoo Nexia среди бюджетных моделей
Стоматолог Ахмурзаев: главная причина кариеса связана с плохой гигиеной полости рта
Декоративная косметика с ретинолом стала новым трендом в макияже
Принципы бодибилдинга: тренировки, позирование, питание и восстановление — тренеры

Секрет хрустящих фрикаделек из моркови и цуккини: этот трюк изменит ваш ужин навсегда

Морковь и цуккини заиграют по-новому: сочные фрикадельки — попробуйте простой рецепт
3:05
Еда

В сезон сбора урожая на грядках можно наслаждаться свежей и крупной морковью, которую можно использовать в различных блюдах. Одним из интересных сочетаний является комбинация моркови с цуккини и зеленью, что позволяет создать вкусные и полезные блюда.

Оладьи из цукини
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оладьи из цукини

Рецепт фрикаделек из моркови и цуккини

Для приготовления фрикаделек, напоминающих латкес, используются морковь и цуккини вместо картофеля. Для придания им хрустящей текстуры важно максимально удалить влагу из овощей. Ингредиенты включают тертую морковь и цуккини, яйцо, муку, соль, свежемолотый черный перец и свежую зелень, сообщает kulinarno-joana.com.

Ингредиенты

Для фрикаделек

  • 350 г моркови (6 штук среднего размера), натертой на крупной терке
  • 350 г цуккини (1 штука среднего размера), натертого на крупной терке
  • 1 столовая ложка нарезанной свежей зелени (петрушки, укропа или мяты)
  • 1 яйцо
  • 2-4 столовые ложки муки
  • соль и свежемолотый черный перец по вкусу
  • масло для жарки

Для соуса

  • 200 г йогурта
  • 1 чайная ложка молотого тмина
  • 1 чайная ложка порошка куркумы
  • соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Приготовление

  1. Натрите морковь и цуккини на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы овощи пустили сок.
  2. Слейте лишнюю воду через марлю или отжав руками, чтобы овощи были как можно суше.
  3. В миске смешайте натертые овощи, свежую зелень, яйцо, муку, соль и свежемолотый черный перец. Смесь должна быть рассыпчатой, и из нее можно сформировать шарики. Если смесь слишком жидкая, добавьте еще муки.
  4. Разогрейте сковороду на среднем или сильном огне и налейте достаточно масла для покрытия дна.
  5. Сформируйте из овощной смеси шарики размером чуть больше мячика для пинг-понга и обжарьте их с одной стороны 2-3 минуты.
  6. Переверните фрикадельки и обжарьте с другой стороны еще 2-3 минуты, регулируя огонь для достижения красивого цвета и хрустящей текстуры.
  7. Готовые фрикадельки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. При необходимости добавьте масло в сковороду и обжарьте следующую партию.

Приготовление соуса

Пока фрикадельки жарятся, приготовьте молочный соус, смешав йогурт, молотый тмин, порошок куркумы, соль и свежемолотый перец. Соус можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.

Подача

Подавайте фрикадельки теплыми с приготовленным молочным соусом. Если готовите в большом количестве, можно поставить готовые фрикадельки в умеренно разогретую духовку, чтобы они не остыли.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Неожиданная страна запускает крупнейший ветропарк в Европе
Наука и техника
Неожиданная страна запускает крупнейший ветропарк в Европе Аудио 
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
Наука и техника
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России Аудио 
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Наука и техника
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
Учёные: загрязнение атмосферы от космических запусков растёт
Биолог Латынина о своём похудении на 30 кг: нужно перестать воевать с едой
Матрас и шторы нужно чистить хотя бы раз в год — иначе рискуете здоровьем
Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву родным человеком
Раскройте тайны парка Миссисипи-Палисейдс: приключение среди скал и истории США
Автовладельцы выбирают Peugeot 206 и Daewoo Nexia среди бюджетных моделей
Стоматолог Ахмурзаев: главная причина кариеса связана с плохой гигиеной полости рта
Декоративная косметика с ретинолом стала новым трендом в макияже
Принципы бодибилдинга: тренировки, позирование, питание и восстановление — тренеры
Привычка смотреть вниз на экран приводит к образованию второго подбородка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.