Картофель — это универсальный овощ, который можно приготовить множеством способов. Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир французской кухни и приготовить изысканное блюдо — картофель, фаршированный по-французски. Это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола.
Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Запечённая картошка
Требуемые продукты
картофель — 4 крупных (в кожуре, хорошо вымытых);
оливковое масло — 2 ст. л.;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
лук — 2 крупные головки;
сливочное масло — 2 ст. л.;
коричневый сахар — 1 ч. л.;
бальзамический уксус — 1 ч. л.;
тертый желтый сыр или моцарелла — 100 г;
тимьян — несколько веточек для украшения.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 °C.
Смажьте картофель оливковым маслом, посолите и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Выпекайте картофель около 45 минут, пока он не станет мягким внутри и хрустящим снаружи.
Тем временем подготовьте карамелизированный лук. Нарежьте лук тонкими полукольцами.
Разогрейте масло на сковороде, добавьте лук и обжаривайте на медленном огне около 15 минут до размягчения и золотистого цвета. По желанию добавьте коричневый сахар и бальзамический уксус для более насыщенного вкуса.
Достаньте картофель из духовки и разрежьте его вдоль. Разомните мякоть вилкой, стараясь не расслаивать её.
Выложите сверху карамелизированный лук и щедро посыпьте тертым сыром или моцареллой.
Верните фаршированный картофель в духовку на 5 минут, пока сыр не расплавится.
Украсьте блюдо свежим тимьяном и подавайте сразу же, советует recepti.gotvach.bg.
Наслаждайтесь этим изысканным блюдом, которое порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и ароматом!
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.