Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массаж лица по-японски: доказанный способ сохранить молодость
Депутат Говырин: в России увеличилось количество запросов на личные бренды
Власти Бали: уборка пляжей выходит на новый уровень — роботы против мусора
Парабены и триклозан в зубной пасте могут разрушать защиту ротовой полости
Учёные: арахнофобия укоренилась в наших генах сотни тысяч лет назад
Если не хотите делить лоджию с голубями, установите на неё сетку
Представитель ГИБДД: отказ пройти в патрульный автомобиль не считается неповиновением
Секрет сочной говядины: готовим нежную лопатку в скороварке — простой рецепт от tudogostoso.com.br
Диетологи: на похудение влияет не завтрак, а общий дефицит калорий

Никакого майонеза! Этот картофель по-французски – кулинарный экстаз, оторваться невозможно

Картофель в духовке по-французски: особый вкус ему придают карамелизированный лук и сыр
2:05
Еда

Картофель — это универсальный овощ, который можно приготовить множеством способов. Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир французской кухни и приготовить изысканное блюдо — картофель, фаршированный по-французски. Это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола.

Запечённая картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Запечённая картошка

Требуемые продукты

  • картофель — 4 крупных (в кожуре, хорошо вымытых);
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • лук — 2 крупные головки;
  • сливочное масло — 2 ст. л.;
  • коричневый сахар — 1 ч. л.;
  • бальзамический уксус — 1 ч. л.;
  • тертый желтый сыр или моцарелла — 100 г;
  • тимьян — несколько веточек для украшения.

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 200 °C.
  2. Смажьте картофель оливковым маслом, посолите и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  3. Выпекайте картофель около 45 минут, пока он не станет мягким внутри и хрустящим снаружи.
  4. Тем временем подготовьте карамелизированный лук. Нарежьте лук тонкими полукольцами.
  5. Разогрейте масло на сковороде, добавьте лук и обжаривайте на медленном огне около 15 минут до размягчения и золотистого цвета. По желанию добавьте коричневый сахар и бальзамический уксус для более насыщенного вкуса.
  6. Достаньте картофель из духовки и разрежьте его вдоль. Разомните мякоть вилкой, стараясь не расслаивать её.
  7. Выложите сверху карамелизированный лук и щедро посыпьте тертым сыром или моцареллой.
  8. Верните фаршированный картофель в духовку на 5 минут, пока сыр не расплавится.
  9. Украсьте блюдо свежим тимьяном и подавайте сразу же, советует recepti.gotvach.bg.

Наслаждайтесь этим изысканным блюдом, которое порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и ароматом!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Последние материалы
Учёные: арахнофобия укоренилась в наших генах сотни тысяч лет назад
Если не хотите делить лоджию с голубями, установите на неё сетку
Представитель ГИБДД: отказ пройти в патрульный автомобиль не считается неповиновением
Секрет сочной говядины: готовим нежную лопатку в скороварке — простой рецепт от tudogostoso.com.br
Диетологи: на похудение влияет не завтрак, а общий дефицит калорий
Косметика с розой: обзор средств для увлажнения и сияния кожи
Кремы с лютеином признаны новым средством профилактики фотостарения
Любовь Успенская получила права на управление автобусом
В китайском зоопарке ослов раскрасили под зебр ради привлечения посетителей
Financial Times: Coca-Cola рассматривает продажу сети кофеен Costa Coffee
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.