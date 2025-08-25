Никакого майонеза! Этот картофель по-французски – кулинарный экстаз, оторваться невозможно

Картофель в духовке по-французски: особый вкус ему придают карамелизированный лук и сыр

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель — это универсальный овощ, который можно приготовить множеством способов. Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир французской кухни и приготовить изысканное блюдо — картофель, фаршированный по-французски. Это простое, но невероятно вкусное блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Запечённая картошка

Требуемые продукты

картофель — 4 крупных (в кожуре, хорошо вымытых);

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

лук — 2 крупные головки;

сливочное масло — 2 ст. л.;

коричневый сахар — 1 ч. л.;

бальзамический уксус — 1 ч. л.;

тертый желтый сыр или моцарелла — 100 г;

тимьян — несколько веточек для украшения.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте картофель оливковым маслом, посолите и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте картофель около 45 минут, пока он не станет мягким внутри и хрустящим снаружи. Тем временем подготовьте карамелизированный лук. Нарежьте лук тонкими полукольцами. Разогрейте масло на сковороде, добавьте лук и обжаривайте на медленном огне около 15 минут до размягчения и золотистого цвета. По желанию добавьте коричневый сахар и бальзамический уксус для более насыщенного вкуса. Достаньте картофель из духовки и разрежьте его вдоль. Разомните мякоть вилкой, стараясь не расслаивать её. Выложите сверху карамелизированный лук и щедро посыпьте тертым сыром или моцареллой. Верните фаршированный картофель в духовку на 5 минут, пока сыр не расплавится. Украсьте блюдо свежим тимьяном и подавайте сразу же, советует recepti.gotvach.bg.

Наслаждайтесь этим изысканным блюдом, которое порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и ароматом!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

