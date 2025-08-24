Нежнейшая говядина тает во рту: раскройте секрет сочной лопатки из скороварки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секрет сочной говядины: готовим нежную лопатку в скороварке — простой рецепт от tudogostoso.com.br
3:14
Еда

Если вы хотите приготовить нежное, сочное и насыщенное блюдо, которое станет украшением вашего стола, лопатка — отличный выбор. Этот универсальный и доступный по цене кусок мяса богат коллагеном, который под давлением превращается в деликатес, достойный воскресного обеда.

Тушёная говядина
Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушёная говядина

Не нужно покупать дорогие части туши, чтобы добиться ресторанного уровня. Главное — понимать природу мяса и использовать правильную технику.

Почему лопатка идеальна для скороварки

Лопатка, взятая из передней части быка, отличается длинными волокнами и высоким содержанием коллагена. В обычных условиях это делает её жёсткой, но под давлением скороварки коллаген растворяется, делая мясо мягким и сочным. Жировые прожилки усиливают вкус и удерживают влагу, предотвращая сухость, пишет tudogostoso.com.br.

Рецепт вкусной лопатки в скороварке

Для приготовления этого блюда вам понадобятся:

  • 1 кг говяжьей лопатки, нарезанной на куски или крупные кубики;
  • 2 ст. ложки масла;
  • 1 большая луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 ч. ложка соли;
  • чёрный перец по вкусу;
  • 1 ч. ложка копчёной паприки (по желанию);
  • 2 ст. ложки томатного соуса или пасты;
  • 0,5 стакана сухого красного вина или яблочного уксуса (по желанию);
  • 2 стакана горячей воды;
  • веточки петрушки или тимьяна.

Приготовление

  1. Разогрейте скороварку на среднем огне и добавьте масло. Обжарьте кусочки лопатки со всех сторон до золотистой корочки.
  2. Выньте мясо и обжарьте в той же сковороде лук и чеснок до золотистого цвета.
  3. Добавьте томатный соус, паприку, соль и перец.
  4. Влейте вино или уксус и перемешайте.
  5. Верните мясо в кастрюлю, залейте горячей водой так, чтобы она покрыла его наполовину, и закройте крышкой.
  6. Готовьте 35-45 минут на среднем давлении в зависимости от размера кусков.
  7. После приготовления выключите огонь и дайте давлению выйти естественным образом.
  8. Приправьте готовое блюдо солью и украсьте зеленью.

Как подавать и использовать бульон

Говядина, приготовленная в скороварке, универсальна. Её можно подавать с рисом, картофельным пюре или обжаренными овощами. Измельчённое мясо станет идеальной начинкой для сэндвичей, пирогов и пасты.

Бульон, который образуется в процессе приготовления, можно использовать как соус или заморозить для будущих блюд. Благодаря коллагену он естественным образом загустевает, становясь насыщенным и ароматным.

Приготовление лопатки в скороварке — это простой и эффективный способ получить вкусное и сочное мясо. При правильном подходе даже бюджетный кусок может превратиться в кулинарное произведение искусства. Попробуйте этот метод, и вы удивитесь, насколько вкусным может быть блюдо из доступного мяса.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
