Эта привычка за столом разрушает здоровье: мнение эндокринолога

Опасная привычка за столом: эндокринолог рассказала о последствиях

Доктор Есика Гарсия, сертифицированный эндокринолог из Медицинского центра Манхэттена (США), предупреждает о плохой привычке: у людей, которые едят быстро, наблюдается более высокий уровень сахара в крови и меньше вырабатывается гормонов, сигнализирующих о насыщении.

Это может привести к перееданию, набору веса и инсулиновой резистентности, которые являются важными факторами в развитии метаболического синдрома и диабета.

По мнению Гарсии, быстрое усвоение еды приводит к стремительному росту уровня глюкозы в крови, что увеличивает потребность поджелудочной железы в инсулине. Это может привести к инсулиновой резистентности со временем.

Чтобы избежать проблем, важно замедлить темп приема пищи. Гарсия рекомендует тщательно пережевывать каждый кусок. Такой подход помогает улучшить обмен веществ, контролировать вес и способствует лучшему усвоению питательных веществ, сообщает New York Times.

