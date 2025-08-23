Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
97 из 100: Дмитриенко и Пересильд проверили совместимость в шоу Натальная карта
Российский турист: экономика Сальвадора держится на нелегалах
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
Учёные Китая и США разработали цемент, отражающий солнечное тепло
Горчичный порошок помогает удалить въевшиеся пятна со старой одежды
Исследование: сывороточный протеин вызывает высыпания у людей с предрасположенностью к акне
Белые брюки возвращаются: 5 способов носить их без ошибок
Нашатырный спирт помогает вывести следы от утюга с одежды за 5 минут
Книгу Симоньян одобрили в церкви, поскольку она может привести людей к вере

Эта привычка за столом разрушает здоровье: мнение эндокринолога

Опасная привычка за столом: эндокринолог рассказала о последствиях
1:02
Еда

Доктор Есика Гарсия, сертифицированный эндокринолог из Медицинского центра Манхэттена (США), предупреждает о плохой привычке: у людей, которые едят быстро, наблюдается более высокий уровень сахара в крови и меньше вырабатывается гормонов, сигнализирующих о насыщении.

Мясной рулет
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мясной рулет

Это может привести к перееданию, набору веса и инсулиновой резистентности, которые являются важными факторами в развитии метаболического синдрома и диабета.

По мнению Гарсии, быстрое усвоение еды приводит к стремительному росту уровня глюкозы в крови, что увеличивает потребность поджелудочной железы в инсулине. Это может привести к инсулиновой резистентности со временем.

Чтобы избежать проблем, важно замедлить темп приема пищи. Гарсия рекомендует тщательно пережевывать каждый кусок. Такой подход помогает улучшить обмен веществ, контролировать вес и способствует лучшему усвоению питательных веществ, сообщает New York Times.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Белые брюки возвращаются: 5 способов носить их без ошибок
Нашатырный спирт помогает вывести следы от утюга с одежды за 5 минут
Книгу Симоньян одобрили в церкви, поскольку она может привести людей к вере
Масло уходит после замены из-за уплотнителей и фильтра — автомеханики
Врач-кардиолог Симонова: лицевая слепота или прозопагнозия может привести к социальной изоляции
Anex: спрос на Турцию из Казани и Екатеринбурга осенью вырос
Самые смертоносные животные Австралии: эти существа убивают австралийцев чаще, чем акулы и змеи
Более 300 тонн выловили в Южной Корее: миллионы на борьбу с нашествием медуз
Муж Анны Хилькевич признался, что в их браке именно актриса проявляет большую ревность
Сардины в масле: готовим вкусные блюда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.