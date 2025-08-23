Консервированные сардины: почему вы должны перестать их избегать

Консервированные сардины часто получают плохую репутацию.
Но на самом деле в процессе консервирования сардин, благодаря короткому времени нагрева, сохраняются полезные свойства рыбы.
Сардины в банке могут храниться долго без холодильника и часто стоят дешевле, чем свежая рыба. Они доступны круглый год и очень удобны в походах или дома.
Если вы ищете что-то оригинальное, попробуйте размять сардины с небольшим количеством свежего сыра, лимона, чеснока и зелени — получится замечательная паста для закуски.
Можно также приготовить вкусный рыбный суп, добавив в него сардины, нут, овощи и специи.
Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella). Термин может происходить от названия средиземноморского острова Сардиния, вокруг которого когда-то было много сардин.
