Консервированные сардины: почему вы должны перестать их избегать

Сардины в масле: готовим вкусные блюда

Еда

Консервированные сардины часто получают плохую репутацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сардины

Но на самом деле в процессе консервирования сардин, благодаря короткому времени нагрева, сохраняются полезные свойства рыбы.

Сардины в банке могут храниться долго без холодильника и часто стоят дешевле, чем свежая рыба. Они доступны круглый год и очень удобны в походах или дома.

Если вы ищете что-то оригинальное, попробуйте размять сардины с небольшим количеством свежего сыра, лимона, чеснока и зелени — получится замечательная паста для закуски.

Можно также приготовить вкусный рыбный суп, добавив в него сардины, нут, овощи и специи.

Уточнения

Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella). Термин может происходить от названия средиземноморского острова Сардиния, вокруг которого когда-то было много сардин.

