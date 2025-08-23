Крем-капучино: как приготовить десерт, который вкуснее привычного кофе и нежнее мороженого

Кондитер рекомендует: десерт Крем капучино лучше настаивать ночь в холодильнике

Еда

Этот десерт сразу вызывает ассоциации с любимым кофе. Он похож и на капучино, и на нежный пудинг, и даже на мороженое. В основе — густая кремовая текстура с вкусом молочного шоколада, сливок и лёгкой кофейной ноты. Завершает композицию плотная белая "шапочка" из воздушного крема. При подаче её можно присыпать тёртым шоколадом или корицей — получится эффектный финальный штрих.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кофейный десерт

Что понадобится

Для приготовления десерта на 4 порции понадобится: 270 г молочного шоколада, 180 г белого шоколада, 710 мл сливок 30% жирности, 1 стакан молока (200 мл), 4 чайные ложки растворимого кофе (12 г), 5 яичных желтков (85 г), 3 столовые ложки сахара (75 г), щепотка ванили, 3 чайные ложки мёда (21 г) и 20 г глюкозного сиропа. Для украшения можно взять немного корицы и шоколадную стружку.

Как готовить основу

Первым делом поломайте молочный шоколад и сложите его в жаропрочную миску. В кастрюле смешайте молоко со сливками и кофе, а в отдельной миске взбейте желтки с сахаром до пышности. Затем соедините всё вместе на огне, постоянно помешивая. Очень важно не перегреть массу: нужная температура — около 83 °C.

Горячую смесь вылейте на шоколад и размешайте до однородности. Когда масса немного остынет, разлейте её по стаканам примерно на две трети объёма и уберите в холодильник на несколько часов или на ночь.

Приготовление белого крема

Белый шоколад также нужно растопить, но уже в смеси сливок, мёда, ванили и глюкозного сиропа. Главное — не доводить её до кипения. Если масса плохо соединяется, используйте блендер. Добавьте оставшиеся сливки, перемешайте и снова отправьте в холодильник. После охлаждения смесь взбейте до мягких пиков.

Финальный штрих

Взбитый белый крем переложите в кулинарный мешок и выложите шапочкой поверх шоколадной основы. Сверху украсьте тёртым шоколадом или лёгкой пудрой из корицы.

Результат

"Крем капучино" получается нежным, многослойным и очень эффектным. Он прекрасно подойдёт как завершение ужина или как десерт к чашке кофе.