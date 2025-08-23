Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт перца из Вьетнама вырос на 29% за 7 месяцев 2025 года
ДВФУ и РАН разработают национальный щит против цветения морской воды
Антон Лапенко ушёл из публичного пространства ради переосмысления жизни
Сантехники назвали способ эффективной дезинфекции барабана в стиральных машинах
HR-эксперт Завалкина перечислила ошибки кандидатов на собеседовании
Риски и советы при покупке контрактного мотора
SHAMAN перенёс концерт в Калининграде — теперь он состоится 27 сентября
Таиланд снизит цены на отдых для россиян зимой до 45% — FUN&SUN
Драки между собакой и кошкой чаще возникают из-за инстинктов и недопонимания

Любимый фастфуд без фритюрницы: как сделать картофель фри дома и не потерять хруст

Повара напоминают: обсушивание ломтиков картофеля перед запеканием — главный секрет хруста
2:02
Еда

Картофель фри без фритюрницы звучит как компромисс, но на самом деле это полноценная альтернатива. Духовка способна подарить и золотистую корочку, и мягкую серединку — нужно лишь знать несколько секретов.

Жареная картошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жареная картошка

Какой картофель выбрать

Лучше всего подойдут клубни с высоким содержанием крахмала. Они дают именно ту золотистую корочку, которую мы привыкли видеть в ресторанах. Молодой картофель не справляется с этой задачей.

Нарезка и подготовка

Равномерные полоски — залог успеха. Если кусочки будут разного размера, часть пересохнет, а другая останется сырой. После нарезки ломтики обязательно промывают в холодной воде, чтобы смыть лишний крахмал, а затем тщательно обсушивают. Влага — главный враг хруста.

Масло и температура

Немного масла всё же понадобится: тонкий слой распределяют по картофелю кисточкой, чтобы каждый ломтик получил свою "долю". Духовку разогревают до 220-230 °C — при такой температуре поверхность быстро "запечатывается", а внутри картофель остаётся мягким.

Секреты запекания

Чтобы ломтики не прилипали, лучше использовать пергамент или силиконовый коврик. Примерно через 15 минут картофель стоит перевернуть — так корочка получится со всех сторон. Для ещё большего хруста можно слегка присыпать ломтики кукурузным крахмалом, но важно не переборщить, чтобы не появился мучнистый привкус.

Когда подавать

Лучший момент — сразу после приготовления. В остывшем виде картофель теряет текстуру, особенно если накрыть его крышкой. Поэтому подавайте фри прямо с противня — тогда он будет максимально вкусным.

Итог

Такой способ подойдёт тем, кто хочет следить за питанием, но не готов отказываться от любимых блюд. При правильных условиях духовка дарит фри ничуть не хуже фритюрницы.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Сантехники назвали способ эффективной дезинфекции барабана в стиральных машинах
Повара напоминают: обсушивание ломтиков картофеля перед запеканием — главный секрет хруста
HR-эксперт Завалкина перечислила ошибки кандидатов на собеседовании
Риски и советы при покупке контрактного мотора
SHAMAN перенёс концерт в Калининграде — теперь он состоится 27 сентября
Таиланд снизит цены на отдых для россиян зимой до 45% — FUN&SUN
Драки между собакой и кошкой чаще возникают из-за инстинктов и недопонимания
Джайшанкар: Индия защищает интересы фермеров, несмотря на тарифы США из-за российской нефти
Алексей Воробьёв публично признался в любви Аиде Гарифуллиной на фестивале Новая волна
Кефирная маска увлажняет волосы и заменяет дорогие кондиционеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.