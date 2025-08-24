Этот хлеб готовится без дрожжей и замеса — бабушкин рецепт, который меняет всё

Можно ли испечь вкусный, ароматный хлеб без дрожжей и долгого замеса? Оказывается, да. Наши бабушки знали хитрость, которую современные пекари редко раскрывают: для хлеба нужны всего три доступных ингредиента — кефир, сода и газированная вода.
Газировка — пузырьки углекислого газа действуют как разрыхлитель и делают хлеб пористым.
Кефир — его кислота гасит соду и даёт дополнительный подъём.
Сода — запускает реакцию, благодаря которой мякиш становится воздушным.
мука — 500 г
сода — 1 ч. л.
соль — щепотка
сахар — 2 ст. л.
кефир — 300 мл
газированная вода (комнатной температуры) — 100 мл
Смешайте сухие ингредиенты, влейте жидкие, замесите мягкое тесто (липкость — это нормально). Сформируйте булку, сделайте надрезы и выпекайте при 200 °C около 40 минут.
замените часть муки на ржаную или овсяную,
добавьте семена льна, подсолнечника или вяленые томаты,
для хрустящей корочки смажьте хлеб молоком с мёдом перед выпечкой.
Тесто можно испечь и на сковороде с толстым дном. Готовьте под крышкой по 25 минут с каждой стороны — получится хлеб с корочкой, как в деревне.
держите булку в льняном полотенце, чтобы она не заплесневела,
остатки подсушите в духовке и получите ароматные сухарики,
сделайте чесночные гренки — отличная закуска к супу или салату.
Хлеб на кефире и газировке готовится всего за час, не требует дрожжей и долгих замесов. А вкус и аромат превзойдут магазинные аналоги.
