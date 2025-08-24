Этот хлеб готовится без дрожжей и замеса — бабушкин рецепт, который меняет всё

Рецепт хлеба без дрожжей: тесто поднимается на кефире и газировке

Можно ли испечь вкусный, ароматный хлеб без дрожжей и долгого замеса? Оказывается, да. Наши бабушки знали хитрость, которую современные пекари редко раскрывают: для хлеба нужны всего три доступных ингредиента — кефир, сода и газированная вода.

Домашний хлеб

Как это работает

Газировка — пузырьки углекислого газа действуют как разрыхлитель и делают хлеб пористым.

Кефир — его кислота гасит соду и даёт дополнительный подъём.

Сода — запускает реакцию, благодаря которой мякиш становится воздушным.

Базовый рецепт

мука — 500 г

сода — 1 ч. л.

соль — щепотка

сахар — 2 ст. л.

кефир — 300 мл

газированная вода (комнатной температуры) — 100 мл

Смешайте сухие ингредиенты, влейте жидкие, замесите мягкое тесто (липкость — это нормально). Сформируйте булку, сделайте надрезы и выпекайте при 200 °C около 40 минут.

Полезные вариации

замените часть муки на ржаную или овсяную,

добавьте семена льна, подсолнечника или вяленые томаты,

для хрустящей корочки смажьте хлеб молоком с мёдом перед выпечкой.

Если нет духовки

Тесто можно испечь и на сковороде с толстым дном. Готовьте под крышкой по 25 минут с каждой стороны — получится хлеб с корочкой, как в деревне.

Советы по хранению

держите булку в льняном полотенце, чтобы она не заплесневела,

остатки подсушите в духовке и получите ароматные сухарики,

сделайте чесночные гренки — отличная закуска к супу или салату.

Хлеб на кефире и газировке готовится всего за час, не требует дрожжей и долгих замесов. А вкус и аромат превзойдут магазинные аналоги.

Уточнения

