Этот хлеб готовится без дрожжей и замеса — бабушкин рецепт, который меняет всё

Рецепт хлеба без дрожжей: тесто поднимается на кефире и газировке
1:55
Еда

Можно ли испечь вкусный, ароматный хлеб без дрожжей и долгого замеса? Оказывается, да. Наши бабушки знали хитрость, которую современные пекари редко раскрывают: для хлеба нужны всего три доступных ингредиента — кефир, сода и газированная вода.

Домашний хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Домашний хлеб

Как это работает

  • Газировка — пузырьки углекислого газа действуют как разрыхлитель и делают хлеб пористым.

  • Кефир — его кислота гасит соду и даёт дополнительный подъём.

  • Сода — запускает реакцию, благодаря которой мякиш становится воздушным.

Базовый рецепт

  • мука — 500 г

  • сода — 1 ч. л.

  • соль — щепотка

  • сахар — 2 ст. л.

  • кефир — 300 мл

  • газированная вода (комнатной температуры) — 100 мл

Смешайте сухие ингредиенты, влейте жидкие, замесите мягкое тесто (липкость — это нормально). Сформируйте булку, сделайте надрезы и выпекайте при 200 °C около 40 минут.

Полезные вариации

  • замените часть муки на ржаную или овсяную,

  • добавьте семена льна, подсолнечника или вяленые томаты,

  • для хрустящей корочки смажьте хлеб молоком с мёдом перед выпечкой.

Если нет духовки

Тесто можно испечь и на сковороде с толстым дном. Готовьте под крышкой по 25 минут с каждой стороны — получится хлеб с корочкой, как в деревне.

Советы по хранению

  • держите булку в льняном полотенце, чтобы она не заплесневела,

  • остатки подсушите в духовке и получите ароматные сухарики,

  • сделайте чесночные гренки — отличная закуска к супу или салату.

Хлеб на кефире и газировке готовится всего за час, не требует дрожжей и долгих замесов. А вкус и аромат превзойдут магазинные аналоги.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Рецепт хлеба без дрожжей: тесто поднимается на кефире и газировке
