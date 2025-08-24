Этот овощ в фарше творит чудеса: котлеты получаются сочнее, чем с жирной свининой

Сколько раз котлеты получались сухими и напоминали подошву? Есть простой трюк: вместо хлеба добавьте в фарш натёртый кабачок. Этот овощ придаёт сочность, которой не добьёшься даже сливками.
Для 500 г фарша (свинина + говядина) понадобится:
1 средний кабачок, натёртый и отжатый,
1 луковица,
соль и перец по вкусу.
Смешайте ингредиенты, сформируйте котлеты и обжарьте на среднем огне под крышкой.
Морковь — добавит лёгкую сладость.
Тыква — подарит золотистый оттенок.
Картофельное пюре — увеличит объём и нежность.
Для диетического варианта используйте индейку и готовьте котлеты в духовке на решётке.
Чтобы фарш держал форму, добавьте 1 яйцо или 2 ст. л. крахмала.
Для хрустящей корочки обваляйте котлеты в кунжуте или кукурузных хлопьях.
Сделайте двойную порцию и заморозьте котлеты. Жарить их можно прямо из морозилки, увеличив время приготовления на 5 минут.
Сочные котлеты идеально сочетаются с соусом из йогурта или томатной сальсой. Приятного аппетита!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
