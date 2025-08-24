Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Этот овощ в фарше творит чудеса: котлеты получаются сочнее, чем с жирной свининой

Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
1:20
Еда

Сколько раз котлеты получались сухими и напоминали подошву? Есть простой трюк: вместо хлеба добавьте в фарш натёртый кабачок. Этот овощ придаёт сочность, которой не добьёшься даже сливками.

Классические котлеты по-домашнему
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Классические котлеты по-домашнему

Базовый рецепт

Для 500 г фарша (свинина + говядина) понадобится:

  • 1 средний кабачок, натёртый и отжатый,

  • 1 луковица,

  • соль и перец по вкусу.

Смешайте ингредиенты, сформируйте котлеты и обжарьте на среднем огне под крышкой.

Вариации с овощами

  • Морковь — добавит лёгкую сладость.

  • Тыква — подарит золотистый оттенок.

  • Картофельное пюре — увеличит объём и нежность.

Полезные советы

  • Для диетического варианта используйте индейку и готовьте котлеты в духовке на решётке.

  • Чтобы фарш держал форму, добавьте 1 яйцо или 2 ст. л. крахмала.

  • Для хрустящей корочки обваляйте котлеты в кунжуте или кукурузных хлопьях.

Лайфхак для занятых

Сделайте двойную порцию и заморозьте котлеты. Жарить их можно прямо из морозилки, увеличив время приготовления на 5 минут.

Сочные котлеты идеально сочетаются с соусом из йогурта или томатной сальсой. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
