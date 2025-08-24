Этот овощ в фарше творит чудеса: котлеты получаются сочнее, чем с жирной свининой

Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными

Сколько раз котлеты получались сухими и напоминали подошву? Есть простой трюк: вместо хлеба добавьте в фарш натёртый кабачок. Этот овощ придаёт сочность, которой не добьёшься даже сливками.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Классические котлеты по-домашнему

Базовый рецепт

Для 500 г фарша (свинина + говядина) понадобится:

1 средний кабачок, натёртый и отжатый,

1 луковица,

соль и перец по вкусу.

Смешайте ингредиенты, сформируйте котлеты и обжарьте на среднем огне под крышкой.

Вариации с овощами

Морковь — добавит лёгкую сладость.

Тыква — подарит золотистый оттенок.

Картофельное пюре — увеличит объём и нежность.

Полезные советы

Для диетического варианта используйте индейку и готовьте котлеты в духовке на решётке.

Чтобы фарш держал форму, добавьте 1 яйцо или 2 ст. л. крахмала.

Для хрустящей корочки обваляйте котлеты в кунжуте или кукурузных хлопьях.

Лайфхак для занятых

Сделайте двойную порцию и заморозьте котлеты. Жарить их можно прямо из морозилки, увеличив время приготовления на 5 минут.

Сочные котлеты идеально сочетаются с соусом из йогурта или томатной сальсой. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

