Бабушка не говорила, но всегда так делала: безумно вкусные вареники начинаются с простого ингредиента

1:36
Еда

Вареники — любимое блюдо многих семей. Обычно тесто замешивают на воде или молоке, но есть один ингредиент, который делает их ещё нежнее, ароматнее и вкуснее. Это обычный кефир.

Вареники с ягодой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вареники с ягодой

Почему именно кефир

Кефир придаёт тесту особую структуру и мягкость. Благодаря ему вареники получаются воздушными, с лёгкой кислинкой и ярким ароматом. А отсутствие яиц делает тесто более лёгким, не перегружая его.

Ингредиенты

  • кефир — 500 мл (комнатной температуры)

  • мука пшеничная — 650-700 г

  • сахар — 1 ст. л.

  • соль — 1 ч. л.

  • сода — 0,5 ч. л.

  • свежие дрожжи — 15 г

Приготовление

  1. В тёплый кефир добавьте сахар, соль и дрожжи, размешайте.

  2. Просейте муку, добавьте соду, перемешайте.

  3. Постепенно соедините сухую смесь с жидкой основой, замесите мягкое однородное тесто.

  4. Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут.

  5. Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте в цилиндр и нарежьте на кусочки.

  6. Раскатайте кружочки, положите начинку и защипните края.

  7. Варите в подсоленной воде 5-7 минут после всплытия (замороженные — 15-17 минут).

Вареники на кефирном тесте получаются особенно нежными и ароматными. Они вкусны как с классическими начинками, так и с фруктами или ягодами.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
