Бабушка не говорила, но всегда так делала: безумно вкусные вареники начинаются с простого ингредиента

Кефир делает вареники мягкими и вкусными, заменяя воду и молоко

Вареники — любимое блюдо многих семей. Обычно тесто замешивают на воде или молоке, но есть один ингредиент, который делает их ещё нежнее, ароматнее и вкуснее. Это обычный кефир.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вареники с ягодой

Почему именно кефир

Кефир придаёт тесту особую структуру и мягкость. Благодаря ему вареники получаются воздушными, с лёгкой кислинкой и ярким ароматом. А отсутствие яиц делает тесто более лёгким, не перегружая его.

Ингредиенты

кефир — 500 мл (комнатной температуры)

мука пшеничная — 650-700 г

сахар — 1 ст. л.

соль — 1 ч. л.

сода — 0,5 ч. л.

свежие дрожжи — 15 г

Приготовление

В тёплый кефир добавьте сахар, соль и дрожжи, размешайте. Просейте муку, добавьте соду, перемешайте. Постепенно соедините сухую смесь с жидкой основой, замесите мягкое однородное тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут. Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте в цилиндр и нарежьте на кусочки. Раскатайте кружочки, положите начинку и защипните края. Варите в подсоленной воде 5-7 минут после всплытия (замороженные — 15-17 минут).

Вареники на кефирном тесте получаются особенно нежными и ароматными. Они вкусны как с классическими начинками, так и с фруктами или ягодами.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

