Вареники — любимое блюдо многих семей. Обычно тесто замешивают на воде или молоке, но есть один ингредиент, который делает их ещё нежнее, ароматнее и вкуснее. Это обычный кефир.
Кефир придаёт тесту особую структуру и мягкость. Благодаря ему вареники получаются воздушными, с лёгкой кислинкой и ярким ароматом. А отсутствие яиц делает тесто более лёгким, не перегружая его.
кефир — 500 мл (комнатной температуры)
мука пшеничная — 650-700 г
сахар — 1 ст. л.
соль — 1 ч. л.
сода — 0,5 ч. л.
свежие дрожжи — 15 г
В тёплый кефир добавьте сахар, соль и дрожжи, размешайте.
Просейте муку, добавьте соду, перемешайте.
Постепенно соедините сухую смесь с жидкой основой, замесите мягкое однородное тесто.
Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут.
Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте в цилиндр и нарежьте на кусочки.
Раскатайте кружочки, положите начинку и защипните края.
Варите в подсоленной воде 5-7 минут после всплытия (замороженные — 15-17 минут).
Вареники на кефирном тесте получаются особенно нежными и ароматными. Они вкусны как с классическими начинками, так и с фруктами или ягодами.
Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.