Кажется, вкус изысканных блюд — это результат только дорогих продуктов и опыта кулинара. Но у профессионалов есть секрет: они используют то, что многие хозяйки без раздумий отправляют в мусор.
Луковая шелуха, морковная ботва, стебли сельдерея, кожура тыквы, обрезки грибов, куриные и мясные кости — всё это настоящие усилители вкуса.
В овощных остатках содержатся эфирные масла и микроэлементы, которые при правильной варке раскрывают глубину вкуса.
В костях — коллаген, который превращается в желатин и делает бульон насыщенным и шелковистым.
Главное применение — бульоны и основы для соусов. Длительная варка на слабом огне позволяет извлечь максимум пользы и вкуса. Такой бульон становится базой для супов, рагу и подливок.
Некоторые обрезки добавляют прямо в блюда:
луковая шелуха придаёт рису золотистый оттенок и лёгкий аромат,
грибные ножки и обрезки усиливают вкус овощного рагу.
Все обрезки можно складывать в пакет и держать в морозилке. Со временем наберётся отличная заготовка для ароматного бульона или соуса.
То, что мы привыкли выбрасывать, у шеф-поваров становится главным секретом насыщенного вкуса. Попробуйте этот приём — и ваши блюда заиграют новыми красками.
Кастрю́ля (от фр. casserolle через нем. Kastrol, Kasserolle) — посуда, чаша для приготовления еды на кухонной плите.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.