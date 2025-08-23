Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда

Итальянская кухня всегда ассоциируется со свежими и вялеными томатами, но маринованные тоже занимают важное место в гастрономии страны. Особенно популярны они на юге — в Кампании, Калабрии и Апулии. Здесь такие заготовки называют «pomodori sott'olio» («помидоры в масле») или «pomodori sotto aceto» («помидоры в уксусе»). Их готовят на зиму и подают либо как самостоятельную закуску, либо как дополнение к салатам, мясным и рыбным блюдам. Из указанного количества продуктов получается две баночки по 250 мл.

Помидоры по-итальянски
Помидоры по-итальянски
Помидоры по-итальянски

Ингредиенты

Для заготовки:

  • Помидоры — 5 шт. (около 450 г)
  • Репчатый лук — 1 шт. (80 г)
  • Базилик — 1 пучок (80 г)
  • Чеснок — 3 зубчика (15 г)
  • Прованские травы — по вкусу
  • Оливковое масло — 3 ст. л. (51 г)
  • Столовый уксус — 3 ст. л. (45 г)
  • Вода — 2,5 стакана (500 мл)
  • Соль — 1 ст. л. (25 г)

Пошаговый рецепт

Подготовка

Тщательно вымойте помидоры, ополосните базилик. Лук и чеснок очистите. Банки и крышки заранее простерилизуйте.

Шаг 1. Нарежьте томаты кружочками толщиной около 1 см.

Шаг 2. Лук нашинкуйте полукольцами, чеснок слегка раздавите ножом.

Шаг 3. На дно банок положите чеснок (по 2 зубчика) и половину базилика, добавьте щепотку прованских трав.

Шаг 4. Выложите половину помидоров, снова присыпьте травами, добавьте оставшийся чеснок и базилик.

Шаг 5. Сверху распределите нарезанный лук.

Шаг 6. Добавьте оставшиеся помидоры, слегка придавите их и полейте оливковым маслом.

Шаг 7. В кастрюле доведите до кипения воду с солью, затем влейте уксус и снимите маринад с огня.

Шаг 8. Залейте банки горячим маринадом. Поставьте их в кастрюлю с водой (до «плечиков»), накройте крышками, но не закручивайте. Стерилизуйте 5 минут.

Шаг 9. Аккуратно выньте банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте пледом и оставьте остывать.

Храните заготовки в тёмном прохладном месте. Подавайте к мясу, рыбе или овощным блюдам — они станут настоящим акцентом на вашем столе.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
