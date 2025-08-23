Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Итальянская кухня всегда ассоциируется со свежими и вялеными томатами, но маринованные тоже занимают важное место в гастрономии страны. Особенно популярны они на юге — в Кампании, Калабрии и Апулии. Здесь такие заготовки называют «pomodori sott'olio» («помидоры в масле») или «pomodori sotto aceto» («помидоры в уксусе»). Их готовят на зиму и подают либо как самостоятельную закуску, либо как дополнение к салатам, мясным и рыбным блюдам. Из указанного количества продуктов получается две баночки по 250 мл.
Для заготовки:
Тщательно вымойте помидоры, ополосните базилик. Лук и чеснок очистите. Банки и крышки заранее простерилизуйте.
Шаг 1. Нарежьте томаты кружочками толщиной около 1 см.
Шаг 2. Лук нашинкуйте полукольцами, чеснок слегка раздавите ножом.
Шаг 3. На дно банок положите чеснок (по 2 зубчика) и половину базилика, добавьте щепотку прованских трав.
Шаг 4. Выложите половину помидоров, снова присыпьте травами, добавьте оставшийся чеснок и базилик.
Шаг 5. Сверху распределите нарезанный лук.
Шаг 6. Добавьте оставшиеся помидоры, слегка придавите их и полейте оливковым маслом.
Шаг 7. В кастрюле доведите до кипения воду с солью, затем влейте уксус и снимите маринад с огня.
Шаг 8. Залейте банки горячим маринадом. Поставьте их в кастрюлю с водой (до «плечиков»), накройте крышками, но не закручивайте. Стерилизуйте 5 минут.
Шаг 9. Аккуратно выньте банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте пледом и оставьте остывать.
Храните заготовки в тёмном прохладном месте. Подавайте к мясу, рыбе или овощным блюдам — они станут настоящим акцентом на вашем столе.
Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.