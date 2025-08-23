Магия специй или горечь на языке: обычные сливы превращаются в деликатес — этот джем покорит всех

Секрет вкусного сливового джема — в правильных плодах. Сливы должны быть спелыми, но упругими, без порчи и повреждений. Уберите косточки, измельчите мякоть и проварите её с пряностями. Сахара, корицы и одной звездочки бадьяна будет достаточно, чтобы заготовка получилась сладкой, но с лёгкой терпкостью. Из этого количества продуктов выйдут две баночки джема по 0,5 л каждая.
Для подачи: тостовый хлеб (по желанию).
Шаг 1. Подготовка.
Помойте сливы. Подготовьте блендер и сотейник. Банки для хранения простерилизуйте.
Шаг 2. Измельчение.
Удалите косточки и измельчите мякоть в пюре. Можно использовать мясорубку или кухонный комбайн. Кожицу снимать не нужно.
Шаг 3. Варка.
Переложите пюре в кастрюлю, добавьте сахар и бадьян. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 25 минут, снимая пенку.
Шаг 4. Пряности.
Добавьте корицу, проварите ещё 2 минуты, уберите бадьян.
Шаг 5. Заготовка.
Разлейте горячий джем в простерилизованные банки, закрутите крышками и переверните. Укутайте банки до полного остывания.
Подавайте сливовый джем к тостам или свежей выпечке.
Сли́ва — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
