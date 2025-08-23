Магия специй или горечь на языке: обычные сливы превращаются в деликатес — этот джем покорит всех

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джем из слив на зиму: рецепт приготовления с корицей и бадьяном
1:44
Еда

Секрет вкусного сливового джема — в правильных плодах. Сливы должны быть спелыми, но упругими, без порчи и повреждений. Уберите косточки, измельчите мякоть и проварите её с пряностями. Сахара, корицы и одной звездочки бадьяна будет достаточно, чтобы заготовка получилась сладкой, но с лёгкой терпкостью. Из этого количества продуктов выйдут две баночки джема по 0,5 л каждая.

Сливовый джем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сливовый джем

Продукты для рецепта

  • Сливы — 1 кг
  • Сахар — 1 кг
  • Корица молотая — 1 ст. л. (9 г)
  • Бадьян — 1 звездочка (2 г)

Для подачи: тостовый хлеб (по желанию).

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка.
Помойте сливы. Подготовьте блендер и сотейник. Банки для хранения простерилизуйте.

Шаг 2. Измельчение.
Удалите косточки и измельчите мякоть в пюре. Можно использовать мясорубку или кухонный комбайн. Кожицу снимать не нужно.

Шаг 3. Варка.
Переложите пюре в кастрюлю, добавьте сахар и бадьян. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 25 минут, снимая пенку.

Шаг 4. Пряности.
Добавьте корицу, проварите ещё 2 минуты, уберите бадьян.

Шаг 5. Заготовка.
Разлейте горячий джем в простерилизованные банки, закрутите крышками и переверните. Укутайте банки до полного остывания.

Подача

Подавайте сливовый джем к тостам или свежей выпечке.

Уточнения

Сли́ва — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
