Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нюша рассказала о важности заботы о себе и своих желаниях
Сторонники альтернативной истории утверждают: планета была пустой до XIII века
Омская Вита расширяет производство крахмальной лапши фунчозы
Мечты сбываются: 15-летний сын Дибровых отправился на концерт в Тбилиси в одиночку
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Wandermagazin: лучшей пешеходной тропой Германии стал маршрут Каспара Давида Фридриха
Йога развивает гибкость и укрепляет мышцы за счёт статических асан
Рынок ипотеки в России: зафиксирован рост заявок на новостройки и вторичное жилье во 2 квартале 2025 года
Кроты не портят растения, а помогают защищать их от вредителей, сообщают эксперты

Кофе в макароны? Звучит как безумие, но результат превзойдёт все ожидания

Повара добавляют кофе в томатный соус для пасты для более глубокого вкуса
1:22
Еда

Кофе и макароны — сочетание, которое звучит неожиданно, но на деле может превратить привычное блюдо в настоящий гастрономический эксперимент.

кофе и макароны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кофе и макароны

Зачем добавлять кофе в пасту

Томатный соус — сердце классических макарон. Но если к нему добавить немного кофе, вкус становится более глубоким, сбалансированным и насыщенным. Лёгкая горчинка и аромат напитка подчёркивают сладость томатов и делают соус многогранным.

Как это работает на практике

Важно помнить: кофе не используется при варке самих макарон, он добавляется только в соус.

  1. Обжарьте измельчённый чеснок на оливковом масле, добавьте специи и томатную пасту.

  2. Заварите кофе — достаточно пары ложек готового напитка без гущи.

  3. Введите кофе в соус и слегка протушите.

Результат — томатный соус с новым оттенком вкуса, который делает пасту особенно аппетитной.

Альтернативный вариант

Если под рукой нет натурального кофе, подойдёт и растворимый. Всего четверть чайной ложки, разведённой в небольшом количестве бульона, будет достаточно для того, чтобы соус "заиграл".

Такой приём понравится тем, кто любит эксперименты на кухне и ищет простые, но эффектные способы обновить привычные рецепты.

Уточнения

Гастроно́мия (фр. gastronomie, от др.-греч. γαστήρ - "желудок" и νομός - "закон, обычай") — наука, изучающая связь между культурой и пищей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Последние материалы
Омская Вита расширяет производство крахмальной лапши фунчозы
Мечты сбываются: 15-летний сын Дибровых отправился на концерт в Тбилиси в одиночку
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Повара добавляют кофе в томатный соус для пасты для более глубокого вкуса
Wandermagazin: лучшей пешеходной тропой Германии стал маршрут Каспара Давида Фридриха
Йога развивает гибкость и укрепляет мышцы за счёт статических асан
Рынок ипотеки в России: зафиксирован рост заявок на новостройки и вторичное жилье во 2 квартале 2025 года
Кроты не портят растения, а помогают защищать их от вредителей, сообщают эксперты
Стресс повышает уровень кортизола и замедляет выработку коллагена в коже
Эксперт: при страховании жилья важно изучить условия полиса от падения дронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.