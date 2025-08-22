Этот индийский десерт покорит вас: готовим гулаб джамун дома

Гулаб джамун — традиционный индийский десерт. Название происходит от персидского слова "гулаб", что переводится как "цветочная (розовая) вода", и индийского слова "джамун", которое обозначает южно-азиатский фрукт, похожий по размеру и форме на сладкие шарики.
Для теста:
Для сиропа:
Растительное масло для жарки
1. Приготовьте сироп: вскипятите воду с сахаром, добавьте специи и лимонный сок. Варите смесь 5-7 минут, затем снимите с огня.
2. Тесто: в одной миске соедините все сухие ингредиенты. Влейте туда масло и молоко, и замесите мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут.
3. Скатайте из теста гладкие шарики размером около 2 см.
4. Жарьте их на слабом огне в сковороде до золотистого цвета.
5. Опустите горячие шарики в теплый сироп и оставьте на 2-3 часа, чтобы они пропитались, пишет williams-oliver.
Кардамо́н (кардамом, от греч. καρδάμωμον) — плоды многолетнего травянистого растения Кардамон настоящий (Elettaria cardamomum (L.) Maton) семейства Имбирные. Плоды созревают на третий год, обладают очень сильным ароматом с камфорными тонами и принадлежат к числу самых дорогих пряностей, отчего прозваны «царицей специй».
