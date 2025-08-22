Этот индийский десерт покорит вас: готовим гулаб джамун дома

Сладкая Индия на вашей кухне: порадуйте близких гулаб джамун

Гулаб джамун — традиционный индийский десерт. Название происходит от персидского слова "гулаб", что переводится как "цветочная (розовая) вода", и индийского слова "джамун", которое обозначает южно-азиатский фрукт, похожий по размеру и форме на сладкие шарики.

Для теста:

сухое молоко 220 г,

мука 60 г,

разрыхлитель 3 г,

теплое молоко 60 мл,

щепотка соли.

Для сиропа:

сахар 300 г,

вода 200 г,

молотый кардамон 3 г,

лимонный сок 5 г.

Растительное масло для жарки

1. Приготовьте сироп: вскипятите воду с сахаром, добавьте специи и лимонный сок. Варите смесь 5-7 минут, затем снимите с огня.

2. Тесто: в одной миске соедините все сухие ингредиенты. Влейте туда масло и молоко, и замесите мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут.

3. Скатайте из теста гладкие шарики размером около 2 см.

4. Жарьте их на слабом огне в сковороде до золотистого цвета.

5. Опустите горячие шарики в теплый сироп и оставьте на 2-3 часа, чтобы они пропитались.

Кардамо́н (кардамом, от греч. καρδάμωμον) — плоды многолетнего травянистого растения Кардамон настоящий (Elettaria cardamomum (L.) Maton) семейства Имбирные. Плоды созревают на третий год, обладают очень сильным ароматом с камфорными тонами и принадлежат к числу самых дорогих пряностей, отчего прозваны «царицей специй».



