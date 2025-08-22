Запекаем рыбу как профи: 3 секрета, которые изменят ваше представление о рыбных блюдах навсегда

Мясо рыбы удивительно нежное и требует внимания при приготовлении. Запекание — отличный способ контролировать температуру и время, чтобы получить идеальную текстуру. Вот три замечательных рецепта: лосось при низкой температуре, тилапия под корочкой из пармезана и рыба, запеченная целиком.
1. Лосось, приготовленный при низкой температуре
2. Тилапия под корочкой из пармезана
3. Рыба, запеченная целиком
1. Покупайте свежую рыбу в день готовки: мясо будет сочным.
2. Выбирайте здоровую рыбу: обращайте внимание на яркие и чистые глаза, свежую кожу без потемнений.
3. Понюхайте рыбу: она должна пахнуть свежей морской водой.
4. Придавайте предпочтение местной рыбе: свежевыловленная рыба, как правило, вкуснее замороженной.
1. Разогрейте духовку до 135 градусов.
2. Смажьте форму для запекания оливковым маслом и застелите фольгой.
3. Промойте и высушите рыбу бумажными полотенцами.
4. Положите лосось кожей вниз в форму.
5. Смажьте оливковым маслом и выдавите сок лимона.
6. Посолите и посыпьте тимьяном.
7. Запекайте около 15 минут. Рыба готова, когда становится непрозрачной и легко отделяется вилкой.
Тиля́пии или тила́пии (лат. Tilapia) — обобщённое устаревшее название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлид. В 1970-х годах в большой род тиляпии включали более ста видов, распространённых, в основном, в тропических областях.
