Запекаем рыбу как профи: 3 секрета, которые изменят ваше представление о рыбных блюдах навсегда

Еда

Мясо рыбы удивительно нежное и требует внимания при приготовлении. Запекание —  отличный способ контролировать температуру и время, чтобы получить идеальную текстуру. Вот три замечательных рецепта: лосось при низкой температуре, тилапия под корочкой из пармезана и рыба, запеченная целиком.

Запечённая рыба
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запечённая рыба

Рецепты

1. Лосось, приготовленный при низкой температуре

  • 2-4 филе лосося (любой красной рыбы);
  • оливковое масло;
  •  морская соль;
  • 1 веточка мелко порубленного тимьяна;
  •  лимон (разрезанный на 4 части).

2. Тилапия под корочкой из пармезана

  • 500 г филе тилапии или любой белой рыбы;
  • тертый пармезан;
  • панировочные сухари;
  • 2 ст. л. растопленного сливочного масла;
  • 1 ст. л. оливкового масла.

3. Рыба, запеченная целиком

  • 1 очищенная потрошеная рыба (примерно 0,450-1,360 кг) — форель, морской окунь или другая по вашему вкусу;
  • оливковое масло;
  • соль и перец;
  • 1 лимон, нарезанный тонкими кружочками.

Как выбрать рыбу

1. Покупайте свежую рыбу в день готовки: мясо будет сочным.
2. Выбирайте здоровую рыбу: обращайте внимание на яркие и чистые глаза, свежую кожу без потемнений.
3. Понюхайте рыбу: она должна пахнуть свежей морской водой.
4. Придавайте предпочтение местной рыбе: свежевыловленная рыба, как правило, вкуснее замороженной.

Приготовление лосося

1. Разогрейте духовку до 135 градусов.
2. Смажьте форму для запекания оливковым маслом и застелите фольгой.
3. Промойте и высушите рыбу бумажными полотенцами.
4. Положите лосось кожей вниз в форму.
5. Смажьте оливковым маслом и выдавите сок лимона.
6. Посолите и посыпьте тимьяном.
7. Запекайте около 15 минут. Рыба готова, когда становится непрозрачной и легко отделяется вилкой.

Уточнения

Тиля́пии или тила́пии (лат. Tilapia) — обобщённое устаревшее название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлид. В 1970-х годах в большой род тиляпии включали более ста видов, распространённых, в основном, в тропических областях.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
