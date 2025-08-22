Запекаем рыбу как профи: 3 секрета, которые изменят ваше представление о рыбных блюдах навсегда

Секрет нежного лосося: запекаем в духовке — простой рецепт

Мясо рыбы удивительно нежное и требует внимания при приготовлении. Запекание — отличный способ контролировать температуру и время, чтобы получить идеальную текстуру. Вот три замечательных рецепта: лосось при низкой температуре, тилапия под корочкой из пармезана и рыба, запеченная целиком.

Рецепты

1. Лосось, приготовленный при низкой температуре

2-4 филе лосося (любой красной рыбы);

оливковое масло;

морская соль;

1 веточка мелко порубленного тимьяна;

лимон (разрезанный на 4 части).

2. Тилапия под корочкой из пармезана

500 г филе тилапии или любой белой рыбы;

тертый пармезан;

панировочные сухари;

2 ст. л. растопленного сливочного масла;

1 ст. л. оливкового масла.

3. Рыба, запеченная целиком

1 очищенная потрошеная рыба (примерно 0,450-1,360 кг) — форель, морской окунь или другая по вашему вкусу;

оливковое масло;

соль и перец;

1 лимон, нарезанный тонкими кружочками.

Как выбрать рыбу

1. Покупайте свежую рыбу в день готовки: мясо будет сочным.

2. Выбирайте здоровую рыбу: обращайте внимание на яркие и чистые глаза, свежую кожу без потемнений.

3. Понюхайте рыбу: она должна пахнуть свежей морской водой.

4. Придавайте предпочтение местной рыбе: свежевыловленная рыба, как правило, вкуснее замороженной.

Приготовление лосося

1. Разогрейте духовку до 135 градусов.

2. Смажьте форму для запекания оливковым маслом и застелите фольгой.

3. Промойте и высушите рыбу бумажными полотенцами.

4. Положите лосось кожей вниз в форму.

5. Смажьте оливковым маслом и выдавите сок лимона.

6. Посолите и посыпьте тимьяном.

7. Запекайте около 15 минут. Рыба готова, когда становится непрозрачной и легко отделяется вилкой.

Уточнения

