Молоко как волшебный ингредиент: маленькая хитрость, меняющая вкус омлета

Шеф-повар: для пышного омлета смесь яиц и молока нужно тщательно взбить

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие уверены, что вкус того самого пышного, золотистого омлета из детства уже невозможно повторить. Но секрет, благодаря которому он становился воздушным и нежным, на самом деле прост — и кроется в правильном молоке.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Главное — молоко и пропорции

Для идеального омлета молоко должно быть не холодным, а комнатной температуры или чуть тёплым. Соотношение тоже важно: на одно крупное яйцо берут не больше столовой ложки молока. Если переборщить, омлет станет плоским и водянистым.

Следующий шаг — тщательное взбивание. Яйца с молоком нужно взбить венчиком или вилкой до появления лёгкой пенки на поверхности. Именно пузырьки воздуха придадут блюду ту самую нежность.

Маленькие хитрости:

соль лучше добавлять не сразу, а в конце взбивания или уже в сковороде — так смесь будет лучше пениться;

сковорода должна быть толстостенной и хорошо разогретой. Масло (сливочное или топлёное) должно слегка запениться, но не подгореть;

сразу после того как влить смесь, огонь уменьшают до минимума и накрывают крышкой. Так создаётся эффект маленькой духовки.

Важное правило

Не перемешивайте омлет в процессе. Иначе вместо пышного облака получится обычная яичница. Терпение вознаградится: уже через 5-7 минут на медленном огне омлет увеличится в объёме и полностью "схватится". Проверить готовность легко — слегка покачайте сковороду: серединка не должна колыхаться.

Финальный штрих

Перед подачей омлет аккуратно складывают пополам лопаткой и сразу же несут к столу — только так он сохранит свою нежность и воздушность.

Попробуйте этот простой способ — и на вашей кухне снова появится вкус детства. Иногда для счастья нужны всего лишь яйца, молоко и немного внимания к деталям.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

