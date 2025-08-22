Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бобовые, морковь и свекла подходят для посадки после картофеля
Археологи обнаружили захоронение Чанкай XI века при строительстве в Лиме
Чемпион мира Максим Рындовский заявил о пытках украинских силовиков
Полина Диброва ушла из дома: подробности развода с телеведущим
Смелое прочтение библейской истории на сцене театра Модерн
Обладатели ордена Родительская слава посетили курорт Роза Хутор
Подкормка перца молоком и йодом увеличивает урожайность на 15% — агрономы
Мытьё головы каждый день: привычка, которая меняет ваши волосы
Стерилизация снижает вероятность побегов кошек и расширения их территории

Молоко как волшебный ингредиент: маленькая хитрость, меняющая вкус омлета

Шеф-повар: для пышного омлета смесь яиц и молока нужно тщательно взбить
1:59
Еда

Многие уверены, что вкус того самого пышного, золотистого омлета из детства уже невозможно повторить. Но секрет, благодаря которому он становился воздушным и нежным, на самом деле прост — и кроется в правильном молоке.

Омлет
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Главное — молоко и пропорции

Для идеального омлета молоко должно быть не холодным, а комнатной температуры или чуть тёплым. Соотношение тоже важно: на одно крупное яйцо берут не больше столовой ложки молока. Если переборщить, омлет станет плоским и водянистым.

Следующий шаг — тщательное взбивание. Яйца с молоком нужно взбить венчиком или вилкой до появления лёгкой пенки на поверхности. Именно пузырьки воздуха придадут блюду ту самую нежность.

Маленькие хитрости:

  • соль лучше добавлять не сразу, а в конце взбивания или уже в сковороде — так смесь будет лучше пениться;

  • сковорода должна быть толстостенной и хорошо разогретой. Масло (сливочное или топлёное) должно слегка запениться, но не подгореть;

  • сразу после того как влить смесь, огонь уменьшают до минимума и накрывают крышкой. Так создаётся эффект маленькой духовки.

Важное правило

Не перемешивайте омлет в процессе. Иначе вместо пышного облака получится обычная яичница. Терпение вознаградится: уже через 5-7 минут на медленном огне омлет увеличится в объёме и полностью "схватится". Проверить готовность легко — слегка покачайте сковороду: серединка не должна колыхаться.

Финальный штрих

Перед подачей омлет аккуратно складывают пополам лопаткой и сразу же несут к столу — только так он сохранит свою нежность и воздушность.

Попробуйте этот простой способ — и на вашей кухне снова появится вкус детства. Иногда для счастья нужны всего лишь яйца, молоко и немного внимания к деталям.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Еда и рецепты
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса Аудио 
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой
Еда и рецепты
Омлет делают из яиц и тёплого молока, взбивают до пены и жарят 7 минут под крышкой Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Обладатели ордена Родительская слава посетили курорт Роза Хутор
Стерилизация снижает вероятность побегов кошек и расширения их территории
Мытьё головы каждый день: привычка, которая меняет ваши волосы
Тополиный пух — визитная карточка Иванушек International: мнение Игоря Матвиенко
Сыр и холестерин: творог и рикотту можно есть без вреда для здоровья
Театр-студия Всеволода Шиловского: планы и премьеры третьего сезона
Строители показали простой способ убрать трещины на потолке без ремонта
Союз нефтяников критикует ЕС за нормы выбросов для топлива
Филолог Царев: ОАЭ запрещено делать фото молящихся и употреблять алкоголь на улице
Начальник ГУОБДД Черников: установка светодиодов в фары под галоген или ксенон незаконна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.