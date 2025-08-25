Огурцы и морковь по-корейски: закуска, которая разлетается со стола за минуты

Летом, когда огурцов слишком много, обычно делают засолку или маринады. Но есть ещё один способ продлить удовольствие — приготовить огурцы с морковью по-корейски. Эта закуска сочетает свежесть овощей, пикантность чеснока и аромат специй. Её можно есть сразу после выдержки в холодильнике или закатать в баночки — тогда зимой у вас будет яркое и хрустящее напоминание о лете.
огурцы — 1,5 кг
морковь — 500 г
чеснок — 100 г
растительное масло — 75 мл
уксус 9% — 50 мл
сахар — 50 г
приправа для моркови по-корейски — 2 ч. л.
соль — 2 ч. л.
Шаг 1. Подготовка овощей.
Морковь очистите и натрите на тёрке для корейской моркови. Огурцы вымойте, обсушите и нарежьте длинными полосками. Чеснок очистите и измельчите (пресс или блендер).
Шаг 2. Смешивание.
Соедините морковь, огурцы и чеснок. Добавьте соль, сахар, приправу для моркови, 2 ст. л. уксуса и масло. Тщательно перемешайте.
Шаг 3. Если едите сразу.
Накройте миску плёнкой и уберите в холодильник на 12 часов. Закуска настоится, станет хрустящей и ароматной.
Шаг 4. Если делаете заготовку.
Простерилизуйте 4 полулитровые банки и крышки. Салат переложите в кастрюлю, прогрейте на умеренном огне около 15 минут, перемешивая. Добавьте оставшийся уксус.
Шаг 5. Консервация.
Разложите горячую смесь по банкам, закатайте крышками, переверните и укутайте до остывания. Хранить заготовку можно несколько месяцев в прохладном месте.
Морковь по-корейски (также морковча́, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).
