Огурцы и морковь по-корейски: закуска, которая разлетается со стола за минуты

Огурцы и морковь по-корейски: заготовка для зимы и быстрый вариант

Летом, когда огурцов слишком много, обычно делают засолку или маринады. Но есть ещё один способ продлить удовольствие — приготовить огурцы с морковью по-корейски. Эта закуска сочетает свежесть овощей, пикантность чеснока и аромат специй. Её можно есть сразу после выдержки в холодильнике или закатать в баночки — тогда зимой у вас будет яркое и хрустящее напоминание о лете.

Ингредиенты (на 4 порции)

огурцы — 1,5 кг

морковь — 500 г

чеснок — 100 г

растительное масло — 75 мл

уксус 9% — 50 мл

сахар — 50 г

приправа для моркови по-корейски — 2 ч. л.

соль — 2 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей.

Морковь очистите и натрите на тёрке для корейской моркови. Огурцы вымойте, обсушите и нарежьте длинными полосками. Чеснок очистите и измельчите (пресс или блендер).

Шаг 2. Смешивание.

Соедините морковь, огурцы и чеснок. Добавьте соль, сахар, приправу для моркови, 2 ст. л. уксуса и масло. Тщательно перемешайте.

Шаг 3. Если едите сразу.

Накройте миску плёнкой и уберите в холодильник на 12 часов. Закуска настоится, станет хрустящей и ароматной.

Шаг 4. Если делаете заготовку.

Простерилизуйте 4 полулитровые банки и крышки. Салат переложите в кастрюлю, прогрейте на умеренном огне около 15 минут, перемешивая. Добавьте оставшийся уксус.

Шаг 5. Консервация.

Разложите горячую смесь по банкам, закатайте крышками, переверните и укутайте до остывания. Хранить заготовку можно несколько месяцев в прохладном месте.

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча́, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).

