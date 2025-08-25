Малосольные огурцы за сутки: быстро, просто и вкусно

Хрустящие малосольные огурцы — летняя классика, без которой трудно представить домашний стол. Но далеко не у всех они получаются идеальными с первого раза. Почему? Всё дело в нюансах: от свежести плодов до правильного рассола.
Наш рецепт прост, надёжен и точно даст тот самый результат — огурцы останутся упругими, ароматными и будут хрустеть на зубах.
огурцы — 1,5 кг (мелкие, до 6-7 см)
чеснок — 5-6 зубчиков
листья хрена — 1-2 шт.
листья вишни — 3 шт.
листья смородины — 5-6 шт.
укроп — 3 веточки
душистый перец — 8-10 шт.
гвоздика — 3-4 бутона
лавровый лист — 3-4 шт.
соль — 2 ст. л.
вода — 2 л
Шаг 1. Подготовка овощей и зелени.
Выберите некрупные огурцы, тщательно вымойте, обсушите и срежьте кончики. Чеснок очистите и нарежьте крупно. Зелень и листья хрена, вишни и смородины промойте и обсушите.
Шаг 2. Укладка в банку.
В стерилизованную 3-литровую банку уложите огурцы вертикально, переслаивая чесноком и зеленью.
Шаг 3. Рассол.
В кастрюле доведите до кипения воду, добавив соль, душистый перец, гвоздику и лавровый лист. Как только закипит — снимите с огня.
Шаг 4. Заливка.
Залейте огурцы кипящим рассолом, накройте банку чистым полотенцем и оставьте при комнатной температуре.
Шаг 5. Готовность.
Через сутки огурцы будут готовы к подаче.
Шаг 6. Если хотите заготовить впрок.
Процедите рассол, прокипятите его и залейте обратно в банки. Простерилизуйте 10-15 минут и закатайте крышками.
Используйте только свежесобранные огурцы.
Чем мельче плоды, тем они вкуснее и хрустящe при засолке.
Листья хрена и смородины помогают сохранить упругость огурцов.
Ма́лосо́льные огурцы́ — традиционное блюдо белорусской, польской, русской, украинской и ряда других кухонь мира, которое готовят из огурцов методом краткосрочной засолки.
Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.