Малосольные огурцы за сутки: быстро, просто и вкусно

Рецепт хрустящих малосольных огурцов с листьями хрена и смородины

Хрустящие малосольные огурцы — летняя классика, без которой трудно представить домашний стол. Но далеко не у всех они получаются идеальными с первого раза. Почему? Всё дело в нюансах: от свежести плодов до правильного рассола.

Наш рецепт прост, надёжен и точно даст тот самый результат — огурцы останутся упругими, ароматными и будут хрустеть на зубах.

Ингредиенты (на 4 порции)

огурцы — 1,5 кг (мелкие, до 6-7 см)

чеснок — 5-6 зубчиков

листья хрена — 1-2 шт.

листья вишни — 3 шт.

листья смородины — 5-6 шт.

укроп — 3 веточки

душистый перец — 8-10 шт.

гвоздика — 3-4 бутона

лавровый лист — 3-4 шт.

соль — 2 ст. л.

вода — 2 л

Приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей и зелени.

Выберите некрупные огурцы, тщательно вымойте, обсушите и срежьте кончики. Чеснок очистите и нарежьте крупно. Зелень и листья хрена, вишни и смородины промойте и обсушите.

Шаг 2. Укладка в банку.

В стерилизованную 3-литровую банку уложите огурцы вертикально, переслаивая чесноком и зеленью.

Шаг 3. Рассол.

В кастрюле доведите до кипения воду, добавив соль, душистый перец, гвоздику и лавровый лист. Как только закипит — снимите с огня.

Шаг 4. Заливка.

Залейте огурцы кипящим рассолом, накройте банку чистым полотенцем и оставьте при комнатной температуре.

Шаг 5. Готовность.

Через сутки огурцы будут готовы к подаче.

Шаг 6. Если хотите заготовить впрок.

Процедите рассол, прокипятите его и залейте обратно в банки. Простерилизуйте 10-15 минут и закатайте крышками.

Советы для идеального результата

Используйте только свежесобранные огурцы.

Чем мельче плоды, тем они вкуснее и хрустящe при засолке.

Листья хрена и смородины помогают сохранить упругость огурцов.

Уточнения

Ма́лосо́льные огурцы́ — традиционное блюдо белорусской, польской, русской, украинской и ряда других кухонь мира, которое готовят из огурцов методом краткосрочной засолки.

