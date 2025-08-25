Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стиральная машина гремит как трактор? Вот как заставить её работать тихо
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Дизель закипает даже при исправной системе охлаждения: мелочь, которая может вывести из строя
Александр Олешко участвовал в дебютном выступлении Булановой на телевидении
Нерегулярный сон удваивает риск осложнений при сердечной недостаточности — учёные
Рейс сквозь шторм: как Spirit Airlines обошла ураган и оставила пассажиров в страхе
Фелинологи назвали пять пород кошек, подходящих для семей с детьми
Ещё один круг ада: Отар Кушанашвили готовится к новой схватке с раком
Новое приложение Сбербанка удалено из App Store — детали, которые скрывают

Малосольные огурцы за сутки: быстро, просто и вкусно

Рецепт хрустящих малосольных огурцов с листьями хрена и смородины
2:22
Еда

Хрустящие малосольные огурцы — летняя классика, без которой трудно представить домашний стол. Но далеко не у всех они получаются идеальными с первого раза. Почему? Всё дело в нюансах: от свежести плодов до правильного рассола.

Малосольные огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малосольные огурцы

Наш рецепт прост, надёжен и точно даст тот самый результат — огурцы останутся упругими, ароматными и будут хрустеть на зубах.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • огурцы — 1,5 кг (мелкие, до 6-7 см)

  • чеснок — 5-6 зубчиков

  • листья хрена — 1-2 шт.

  • листья вишни — 3 шт.

  • листья смородины — 5-6 шт.

  • укроп — 3 веточки

  • душистый перец — 8-10 шт.

  • гвоздика — 3-4 бутона

  • лавровый лист — 3-4 шт.

  • соль — 2 ст. л.

  • вода — 2 л

Приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей и зелени.

Выберите некрупные огурцы, тщательно вымойте, обсушите и срежьте кончики. Чеснок очистите и нарежьте крупно. Зелень и листья хрена, вишни и смородины промойте и обсушите.

Шаг 2. Укладка в банку.

В стерилизованную 3-литровую банку уложите огурцы вертикально, переслаивая чесноком и зеленью.

Шаг 3. Рассол.

В кастрюле доведите до кипения воду, добавив соль, душистый перец, гвоздику и лавровый лист. Как только закипит — снимите с огня.

Шаг 4. Заливка.

Залейте огурцы кипящим рассолом, накройте банку чистым полотенцем и оставьте при комнатной температуре.

Шаг 5. Готовность.

Через сутки огурцы будут готовы к подаче.

Шаг 6. Если хотите заготовить впрок.

Процедите рассол, прокипятите его и залейте обратно в банки. Простерилизуйте 10-15 минут и закатайте крышками.

Советы для идеального результата

  • Используйте только свежесобранные огурцы.

  • Чем мельче плоды, тем они вкуснее и хрустящe при засолке.

  • Листья хрена и смородины помогают сохранить упругость огурцов.

Уточнения

Ма́лосо́льные огурцы́ — традиционное блюдо белорусской, польской, русской, украинской и ряда других кухонь мира, которое готовят из огурцов методом краткосрочной засолки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.

Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Вы даже не подозреваете: эти 5 предметов заставляют пауков поселиться у вас дома
Две минуты умывания, которые меняют лицо сильнее, чем год косметолога
Две минуты умывания, которые меняют лицо сильнее, чем год косметолога
Последние материалы
Танцы и объятия: Лера Кудрявцева не устояла перед обаянием SHAMAN'а и дала ему совет
Сенсация в теннисе: пустил карьеру на самотек — Петрова назвала главную проблему Медведева
26 августа: Владимирская икона Божией Матери, День баррикад и убийственный вулкан
Секретный план Киева: Украина вербует Казахстан против России
Марк Дакаскос назвал Москву одним из своих любимых городов
Европа закрывает двери: Польша первой нанесла удар по украинцам и нацизму
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Как тренироваться быстрее и умнее: сплит против фулбоди в битве за результат
Сеть убийц и шантажистов: Киев вербует ликвидаторов по всей Европе
Персик без обрезки — как чемодан без ручки: растёт, но плодов не дождёшься
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.