Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары: неправильное питание и дефицит витаминов приводят к потере усов
Если хотите комнатное растение, которое не требует ухода, выбирайте тёщин язык
Эксперты авиационной отрасли: изменения климата усиливают турбулентность
New York Times: медведь-сладкоежка устроил набег на кафе-мороженое в Калифорнии
Вашингтонский университет: пожилым людям достаточно спать 4,5–6,5 часа для сохранения памяти
Владелец автосервиса: подержанный автомобиль с CVT всегда несёт риск поломки
Сжигаем максимум калорий: эксперты клиники Клеверленда создали рейтинг самых энергозатратных упражнений
Павел Табаков не будет заставлять свою дочь становиться актрисой
Витаминные ампулы стали трендом: почему они работают лучше масок

Как приготовить кабачки на гриле так, чтобы гости забыли про шашлык

Рецепты кабачков на мангале и гриле с пряными травами и соусами
4:01
Еда

Кабачки часто недооценивают. Кажется, что это всего лишь гарнир, но на гриле они превращаются в блюдо, которое способно составить конкуренцию даже мясу. Секрет в правильной подготовке и маринаде: благодаря дымным ноткам и ароматным специям кабачки раскрывают свой вкус совсем по-новому.

Кабачки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки

Почему стоит жарить кабачки на гриле

  • Лёгкий и полезный гарнир к мясу, птице и рыбе.

  • Отличный вариант для вегетарианцев и веганов.

  • Универсальность: кабачки можно подавать как самостоятельную закуску или в составе овощного ассорти.

Какие кабачки подойдут

  • Молодые маленькие — нежные и сочные, достаточно разрезать пополам или нарезать кружочками.

  • Средние и крупные — более плотные, мясистые. Их лучше очистить от семян, иногда и от кожуры.

  • Поздние сорта — волокнистые, для гриля подходят хуже.

Подготовка к жарке

  • Молодые кабачки не очищают от кожицы и семян.

  • Оптимальная нарезка: кружки толщиной от 1 см, пластины или половинки.

  • Перед жаркой обязательно маринуем — кабачки сами по себе нейтральны, но впитывают вкус специй и трав.

Маринад: быстрые варианты

  • Чеснок, укроп и петрушка — классика.

  • Базилик, мята, тимьян или эстрагон — для изысканности.

  • Лимонный сок или цедра — лёгкая кислинка.

  • Паприка, кориандр или тмин — насыщенность вкуса.

Мариновать достаточно 30-40 минут, а если забыли на пару часов — ничего страшного.

С чем подавать

  • В качестве гарнира к шашлыку, мясу или рыбе.

  • С овощами и грибами-гриль.

  • Вегетарианцам — с соусом, хумусом или присыпав сыром.

Важно: готовые кабачки не хранятся. Через час они теряют вкус и вид, поэтому подавайте сразу.

Лучшие рецепты кабачков на гриле

1. Классика с чесноком и паприкой

  • Кабачки — 600 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Лимонный сок — 50 мл

  • Паприка — 1 ст. л.

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

Как готовить:

Нарежьте кружочками (1 см), перемешайте с маринадом (масло, чеснок, лимон, паприка). Замаринуйте на 30 минут. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны.

2. Кабачки на мангале с лимоном

  • Кабачки — 2 шт.

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Лимон — 1 шт.

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Соль, перец

Как готовить:

Кружки кабачка (1,5 см) замариновать с чесноком, маслом, лимонным соком и цедрой. Жарить на шампурах или решётке по 4 минуты с каждой стороны.

3. Сырная заправка для кабачков

  • Кабачки — 2 шт.

  • Чеснок — 5 зубчиков

  • Розмарин — 4 веточки

  • Розовый перец, соль, масло

Заправка: лимон (1/2 шт.), сыр (50 г, можно с плесенью), базилик, оливковое масло.

Как готовить:

Кабачки замариновать с чесноком и розмарином, обжарить на гриле. Смешать сыр с маслом, лимонным соком и базиликом, полить горячие кабачки.

4. Закуска из кабачков в маринаде

  • Кабачки — 1 кг

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Перец чили — 1/2 шт.

  • Прованские травы, зелень

  • Лимонный сок — 50 мл

  • Яблочный уксус — 50 мл

  • Масло — 200 мл (смесь растительного и оливкового)

Как готовить:

Кабачки обжарить на гриле, затем залить горячим маринадом из масла, уксуса, чеснока, трав и перца. Настоять в холодильнике — получится пикантная закуска.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Садоводство, цветоводство
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта Аудио 
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину
Домашние животные
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Последние материалы
Витаминные ампулы стали трендом: почему они работают лучше масок
Фатальный рок тяготит над петербургскими мостами, почти каждый год они проваливаются… — писала газета Новое время 25 августа 1906 года
Фруктовый уход за лицом: ананас в косметике возвращает сияние кожи
Рецепт домашней чурчхелы с орехами и виноградным соком
Минобороны Канады: 680 млн CAD пойдут на закупку оружия в США для Украины
Анастасия Решетова заявила, что работала по найму только в подростковом возрасте
Исследование: кофеин повышает настроение и делает людей энергичнее
CNN: SpaceX анонсировала десятый запуск Starship
Юрист Гусятникова объяснила, как россиянам снимать наличные без риска ограничений ЦБ
Загадка храма Гауди: как и когда завершится строительство Саграда Фамилия в Барселоне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.