Как приготовить кабачки на гриле так, чтобы гости забыли про шашлык

Кабачки часто недооценивают. Кажется, что это всего лишь гарнир, но на гриле они превращаются в блюдо, которое способно составить конкуренцию даже мясу. Секрет в правильной подготовке и маринаде: благодаря дымным ноткам и ароматным специям кабачки раскрывают свой вкус совсем по-новому.
Лёгкий и полезный гарнир к мясу, птице и рыбе.
Отличный вариант для вегетарианцев и веганов.
Универсальность: кабачки можно подавать как самостоятельную закуску или в составе овощного ассорти.
Молодые маленькие — нежные и сочные, достаточно разрезать пополам или нарезать кружочками.
Средние и крупные — более плотные, мясистые. Их лучше очистить от семян, иногда и от кожуры.
Поздние сорта — волокнистые, для гриля подходят хуже.
Молодые кабачки не очищают от кожицы и семян.
Оптимальная нарезка: кружки толщиной от 1 см, пластины или половинки.
Перед жаркой обязательно маринуем — кабачки сами по себе нейтральны, но впитывают вкус специй и трав.
Чеснок, укроп и петрушка — классика.
Базилик, мята, тимьян или эстрагон — для изысканности.
Лимонный сок или цедра — лёгкая кислинка.
Паприка, кориандр или тмин — насыщенность вкуса.
Мариновать достаточно 30-40 минут, а если забыли на пару часов — ничего страшного.
В качестве гарнира к шашлыку, мясу или рыбе.
С овощами и грибами-гриль.
Вегетарианцам — с соусом, хумусом или присыпав сыром.
Важно: готовые кабачки не хранятся. Через час они теряют вкус и вид, поэтому подавайте сразу.
Кабачки — 600 г
Чеснок — 4 зубчика
Лимонный сок — 50 мл
Паприка — 1 ст. л.
Оливковое масло — 3 ст. л.
Как готовить:
Нарежьте кружочками (1 см), перемешайте с маринадом (масло, чеснок, лимон, паприка). Замаринуйте на 30 минут. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны.
Кабачки — 2 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Лимон — 1 шт.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль, перец
Как готовить:
Кружки кабачка (1,5 см) замариновать с чесноком, маслом, лимонным соком и цедрой. Жарить на шампурах или решётке по 4 минуты с каждой стороны.
Кабачки — 2 шт.
Чеснок — 5 зубчиков
Розмарин — 4 веточки
Розовый перец, соль, масло
Заправка: лимон (1/2 шт.), сыр (50 г, можно с плесенью), базилик, оливковое масло.
Как готовить:
Кабачки замариновать с чесноком и розмарином, обжарить на гриле. Смешать сыр с маслом, лимонным соком и базиликом, полить горячие кабачки.
Кабачки — 1 кг
Чеснок — 4 зубчика
Перец чили — 1/2 шт.
Прованские травы, зелень
Лимонный сок — 50 мл
Яблочный уксус — 50 мл
Масло — 200 мл (смесь растительного и оливкового)
Как готовить:
Кабачки обжарить на гриле, затем залить горячим маринадом из масла, уксуса, чеснока, трав и перца. Настоять в холодильнике — получится пикантная закуска.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
