Как приготовить кабачки на гриле так, чтобы гости забыли про шашлык

Рецепты кабачков на мангале и гриле с пряными травами и соусами

Кабачки часто недооценивают. Кажется, что это всего лишь гарнир, но на гриле они превращаются в блюдо, которое способно составить конкуренцию даже мясу. Секрет в правильной подготовке и маринаде: благодаря дымным ноткам и ароматным специям кабачки раскрывают свой вкус совсем по-новому.

Почему стоит жарить кабачки на гриле

Лёгкий и полезный гарнир к мясу, птице и рыбе.

Отличный вариант для вегетарианцев и веганов.

Универсальность: кабачки можно подавать как самостоятельную закуску или в составе овощного ассорти.

Какие кабачки подойдут

Молодые маленькие — нежные и сочные, достаточно разрезать пополам или нарезать кружочками.

Средние и крупные — более плотные, мясистые. Их лучше очистить от семян, иногда и от кожуры.

Поздние сорта — волокнистые, для гриля подходят хуже.

Подготовка к жарке

Молодые кабачки не очищают от кожицы и семян.

Оптимальная нарезка: кружки толщиной от 1 см, пластины или половинки.

Перед жаркой обязательно маринуем — кабачки сами по себе нейтральны, но впитывают вкус специй и трав.

Маринад: быстрые варианты

Чеснок, укроп и петрушка — классика.

Базилик, мята, тимьян или эстрагон — для изысканности.

Лимонный сок или цедра — лёгкая кислинка.

Паприка, кориандр или тмин — насыщенность вкуса.

Мариновать достаточно 30-40 минут, а если забыли на пару часов — ничего страшного.

С чем подавать

В качестве гарнира к шашлыку, мясу или рыбе.

С овощами и грибами-гриль.

Вегетарианцам — с соусом, хумусом или присыпав сыром.

Важно: готовые кабачки не хранятся. Через час они теряют вкус и вид, поэтому подавайте сразу.

Лучшие рецепты кабачков на гриле

1. Классика с чесноком и паприкой

Кабачки — 600 г

Чеснок — 4 зубчика

Лимонный сок — 50 мл

Паприка — 1 ст. л.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Как готовить:

Нарежьте кружочками (1 см), перемешайте с маринадом (масло, чеснок, лимон, паприка). Замаринуйте на 30 минут. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны.

2. Кабачки на мангале с лимоном

Кабачки — 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец

Как готовить:

Кружки кабачка (1,5 см) замариновать с чесноком, маслом, лимонным соком и цедрой. Жарить на шампурах или решётке по 4 минуты с каждой стороны.

3. Сырная заправка для кабачков

Кабачки — 2 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Розмарин — 4 веточки

Розовый перец, соль, масло

Заправка: лимон (1/2 шт.), сыр (50 г, можно с плесенью), базилик, оливковое масло.

Как готовить:

Кабачки замариновать с чесноком и розмарином, обжарить на гриле. Смешать сыр с маслом, лимонным соком и базиликом, полить горячие кабачки.

4. Закуска из кабачков в маринаде

Кабачки — 1 кг

Чеснок — 4 зубчика

Перец чили — 1/2 шт.

Прованские травы, зелень

Лимонный сок — 50 мл

Яблочный уксус — 50 мл

Масло — 200 мл (смесь растительного и оливкового)

Как готовить:

Кабачки обжарить на гриле, затем залить горячим маринадом из масла, уксуса, чеснока, трав и перца. Настоять в холодильнике — получится пикантная закуска.

Уточнения

