Секреты фруктовых косточек: какие из них смертельно опасны, а какие исцеляют

Еда

Некоторые семена фруктов и ягод безопасны для употребления, другие могут быть вредны для здоровья. Рассмотрим подробнее.

Яблоки и груши на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яблоки и груши на столе

1. Семена яблок

В семенах яблок содержится амигдалин, который в организме превращается в цианистый водород — токсичное вещество. Однако, если не разжёвывать семена, они проходят через пищеварительный тракт без вреда. Употребление нескольких семян не опасно, но регулярное пережёвывание большого количества может привести к отравлению.

2. Фрукты с синеватым оттенком

  • Вишни, сливы, груши: небольшое количество семян этих фруктов не опасно, но их не рекомендуется разжёвывать.
  • Абрикосы: даже одна горькая косточка содержит достаточно цианистого водорода, чтобы быть опасной для маленьких детей, а чрезмерное количество может навредить взрослым, сообщает cibum.gr.

3. Безопасные и полезные семена

  • Арбуз: богат белками, минералами и полезными жирами. Его семена можно употреблять в запечённом, жареном виде или добавлять в смузи.
  • Виноград: содержит антиоксиданты и фитохимические вещества, улучшающие здоровье.
  • Цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут): богаты витамином С, клетчаткой и полифенолами, полезными для организма.
  • Маракуйя: семена можно есть вместе с мякотью, они содержат клетчатку, белок и минералы, такие как магний и кальций.

Многие фруктовые косточки, обладающие высокой питательной ценностью, часто выбрасываются как отходы. В науке активно исследуются способы их переработки, например, для создания масел или альтернативных видов муки.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Ученые предупреждают: семена яблок и абрикосов могут серьезно навредить здоровью
