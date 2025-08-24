Секреты фруктовых косточек: какие из них смертельно опасны, а какие исцеляют

Ученые предупреждают: семена яблок и абрикосов могут серьезно навредить здоровью

Некоторые семена фруктов и ягод безопасны для употребления, другие могут быть вредны для здоровья. Рассмотрим подробнее.

1. Семена яблок

В семенах яблок содержится амигдалин, который в организме превращается в цианистый водород — токсичное вещество. Однако, если не разжёвывать семена, они проходят через пищеварительный тракт без вреда. Употребление нескольких семян не опасно, но регулярное пережёвывание большого количества может привести к отравлению.

2. Фрукты с синеватым оттенком

Вишни, сливы, груши: небольшое количество семян этих фруктов не опасно, но их не рекомендуется разжёвывать.

небольшое количество семян этих фруктов не опасно, но их не рекомендуется разжёвывать. Абрикосы: даже одна горькая косточка содержит достаточно цианистого водорода, чтобы быть опасной для маленьких детей, а чрезмерное количество может навредить взрослым, сообщает cibum.gr.

3. Безопасные и полезные семена

Арбуз: богат белками, минералами и полезными жирами. Его семена можно употреблять в запечённом, жареном виде или добавлять в смузи.

богат белками, минералами и полезными жирами. Его семена можно употреблять в запечённом, жареном виде или добавлять в смузи. Виноград: содержит антиоксиданты и фитохимические вещества, улучшающие здоровье.

содержит антиоксиданты и фитохимические вещества, улучшающие здоровье. Цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут): богаты витамином С, клетчаткой и полифенолами, полезными для организма.

(лимон, апельсин, грейпфрут): богаты витамином С, клетчаткой и полифенолами, полезными для организма. Маракуйя: семена можно есть вместе с мякотью, они содержат клетчатку, белок и минералы, такие как магний и кальций.

Многие фруктовые косточки, обладающие высокой питательной ценностью, часто выбрасываются как отходы. В науке активно исследуются способы их переработки, например, для создания масел или альтернативных видов муки.

