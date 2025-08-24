Чурчхела своими руками: секрет грузинского лакомства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рецепт домашней чурчхелы с орехами и виноградным соком
Еда

Эти "ореховые колбаски" в виноградном киселе вы наверняка видели на рынках и в лавках восточных сладостей. Яркие, блестящие, ароматные — они притягивают взгляд. Но мало кто решается приготовить чурчхелу самостоятельно. А зря! Процесс требует терпения, зато результат стоит каждой минуты: вы получите натуральное лакомство без грамма лишних добавок.

Чурчхела
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чурчхела

Ингредиенты (на 10 порций)

  • пшеничная мука — 750 г

  • очищенные орехи (грецкие, фундук, миндаль) — 700 г

  • виноградный сок натуральный — 3 л

  • кукурузная мука — 250 г

Приготовление

Шаг 1. Орехи.

Обжарьте орехи на сухой сковороде 3-4 минуты. Фундук и миндаль очистите от шелухи, потерев ядра в ладонях. Грецкие орехи нарежьте крупно.

Шаг 2. Заготовки.

Проденьте толстую иглу в прочную нить длиной 45 см. Нанижите орехи, оставляя около трети длины свободной. Завяжите крепкий узел и свяжите заготовки попарно. Подвесьте их на перекладине.

Шаг 3. Виноградный кисель.

Влейте сок в кастрюлю, доведите до кипения и варите 10 минут. Отлейте 1 литр, дайте остыть. Остаток сока кипятите ещё 10 минут.

Шаг 4. Мука.

В охлаждённый сок всыпьте кукурузную и пшеничную муку, тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 5. Загущение.

Медленно влейте мучную смесь в кипящий сок, помешивая. Варите около 25 минут, пока масса не станет густой, как каша.

Шаг 6. Формирование чурчхелы.

Поставьте под перекладину поднос. Окунайте ореховые нити в густой кисель, развешивайте сушиться. После лёгкого подсыхания повторите процедуру ещё раз.

Шаг 7. Сушка.

Оставьте заготовки в проветриваемом помещении минимум на 2 недели. После этого чурчхела готова к подаче!

Уточнения

Чурчхе́ла (груз. ჩურჩხელა, абх. аџьынџьыхәа [аджьынджьыхуа], мегр. ჯანჯუჰა [джьанджьуха]) — традиционное абхазское и грузинское национальное лакомство: очищенные от скорлупы и нанизанные на нитку орехи (как правило, грецкие) в сгущённых выпариванием и загущённых мукой соках (виноградном, гранатовом и т. д.).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
