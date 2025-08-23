Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хрустящие баклажаны в соусе чили — блюдо китайской кухни
2:55
Еда

Есть люди, которые недолюбливают баклажаны. Но стоит попробовать их в этом рецепте — и мнение меняется кардинально. Китайцы довели до совершенства метод, который позволяет получить и хрустящую корочку, и нежную мякоть под ней. Главный секрет — двойная обжарка во фритюре. А кисло-сладкий соус чили завершает картину: ароматный, пряный и слегка пикантный.

Хрустящие баклажаны в соусе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хрустящие баклажаны в соусе

Ингредиенты на 4 порции

Баклажаны:

  • 400 г баклажанов

  • 0,5 ч. л. соли

Для панировки:

  • 60 г пшеничной муки

  • 60 г кукурузного крахмала

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 0,15 ч. л. соды

  • 1 ст. л. рисового уксуса

  • 60 мл воды

Для кисло-сладкого соуса:

  • 60 мл воды

  • 1 ст. л. соевого уксуса

  • 1 ст. л. растительного масла

  • 2 ч. л. соевого соуса

  • 2 ст. л. коричневого сахара

  • 1 ч. л. кукурузного крахмала

  • 1 ч. л. хлопьев чили

  • 2 зубчика чеснока

Для фритюра:

  • 400 мл растительного масла

Приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей.

Баклажаны вымойте, обсушите, удалите хвостики. Нарежьте клинышками: диагональными кусочками разного размера.

Шаг 2. Солим.

Сложите кусочки в миску, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 15 минут.

Шаг 3. Панировка.

Смешайте муку, крахмал, разрыхлитель и соду. В отдельной миске соедините воду и уксус.

Шаг 4. Первый слой.

Когда баклажаны пустят влагу, присыпьте их частью мучной смеси, перемешайте.

Шаг 5. Второй слой.

Полейте уксусной водой, снова перемешайте и обваляйте в оставшейся сухой смеси.

Шаг 6. Первая обжарка.

Разогрейте масло до 165 °C. Жарьте баклажаны до золотистого цвета, выкладывайте на бумажные полотенца.

Шаг 7. Вторая обжарка.

Удалите из масла крошки, увеличьте нагрев до 190 °C и обжарьте баклажаны повторно до хрустящей корочки.

Шаг 8. Соус.

Смешайте все ингредиенты, кроме чеснока и чили. В сковороде обжарьте чеснок и хлопья чили 20-30 секунд, добавьте соус, помешивайте до загустения.

Шаг 9. Финал.

Выложите в соус баклажаны, аккуратно перемешайте и сразу подавайте на стол.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
