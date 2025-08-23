Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки

Есть люди, которые недолюбливают баклажаны. Но стоит попробовать их в этом рецепте — и мнение меняется кардинально. Китайцы довели до совершенства метод, который позволяет получить и хрустящую корочку, и нежную мякоть под ней. Главный секрет — двойная обжарка во фритюре. А кисло-сладкий соус чили завершает картину: ароматный, пряный и слегка пикантный.
Баклажаны:
400 г баклажанов
0,5 ч. л. соли
Для панировки:
60 г пшеничной муки
60 г кукурузного крахмала
1 ч. л. разрыхлителя
0,15 ч. л. соды
1 ст. л. рисового уксуса
60 мл воды
Для кисло-сладкого соуса:
60 мл воды
1 ст. л. соевого уксуса
1 ст. л. растительного масла
2 ч. л. соевого соуса
2 ст. л. коричневого сахара
1 ч. л. кукурузного крахмала
1 ч. л. хлопьев чили
2 зубчика чеснока
Для фритюра:
400 мл растительного масла
Шаг 1. Подготовка овощей.
Баклажаны вымойте, обсушите, удалите хвостики. Нарежьте клинышками: диагональными кусочками разного размера.
Шаг 2. Солим.
Сложите кусочки в миску, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 15 минут.
Шаг 3. Панировка.
Смешайте муку, крахмал, разрыхлитель и соду. В отдельной миске соедините воду и уксус.
Шаг 4. Первый слой.
Когда баклажаны пустят влагу, присыпьте их частью мучной смеси, перемешайте.
Шаг 5. Второй слой.
Полейте уксусной водой, снова перемешайте и обваляйте в оставшейся сухой смеси.
Шаг 6. Первая обжарка.
Разогрейте масло до 165 °C. Жарьте баклажаны до золотистого цвета, выкладывайте на бумажные полотенца.
Шаг 7. Вторая обжарка.
Удалите из масла крошки, увеличьте нагрев до 190 °C и обжарьте баклажаны повторно до хрустящей корочки.
Шаг 8. Соус.
Смешайте все ингредиенты, кроме чеснока и чили. В сковороде обжарьте чеснок и хлопья чили 20-30 секунд, добавьте соус, помешивайте до загустения.
Шаг 9. Финал.
Выложите в соус баклажаны, аккуратно перемешайте и сразу подавайте на стол.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
