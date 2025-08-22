Нежность в тарелке: соус, который делает любое блюдо бархатным и утонченным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Даже самые обычные макароны или куриная грудка могут превратиться в блюдо ресторанного уровня, если подать их с правильным соусом. Французский бешамель — именно тот универсальный вариант, который одинаково хорош с мясом, рыбой, овощами и пастой.

Соус бешамель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соус бешамель

Основа соуса

Классический бешамель готовится всего из трёх ингредиентов: сливочного масла, муки и молока. Пропорции простые: 50 г масла, 50 г муки и 500 мл молока. Именно они помогают добиться нужной текстуры — нежной и бархатистой, но без лишней густоты.

Сначала на среднем огне растапливают масло, затем вмешивают муку. Получившуюся золотистую массу называют "ру" — это фундамент не только бешамеля, но и многих других классических соусов.

Молоко вливают постепенно, всё время помешивая венчиком. Если оно будет слегка подогретым, получится избежать комочков.

Тонкости вкуса

Когда соус загустел, приходит время специй. Обычно добавляют соль, немного белого перца и щепотку мускатного ореха — они не заглушают вкус, а лишь подчеркивают его мягкость.

Хотите сделать соус более насыщенным? Добавьте натёртый сыр — и получится морне. Пармезан, грюйер или чеддер подходят идеально. Для пикантности можно вмешать ложку дижонской горчицы или каплю лимонного сока, но главное — не переборщить.

Советы по консистенции

Соус вышел слишком густым? Разбавьте его тёплым молоком или бульоном.

Получился жидковатым? Просто проварите пару минут дольше.

Хранить бешамель можно до трёх дней в холодильнике, но перед подачей лучше слегка подогреть и при необходимости добавить немного жидкости — при остывании он заметно густеет.

Бесконечные вариации

Бешамель легко превращается в новые соусы:

  • грибной — если добавить обжаренные шампиньоны;

  • томатный — если вмешать пюре из свежих помидоров.

Фантазия здесь не имеет границ.

Уточнения

Бешаме́ль (фр. béchamel, также белый соус) — базовый соус на основе ру (термически обработанная смесь муки и жира, используется как загуститель) и молока.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
