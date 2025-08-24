Хит сезона: добавляем в лечо этот мясной ингредиент — и все в очередь за добавкой

Новый взгляд на лечо: раскрываем секрет приготовления с колбасой и копченым беконом

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Лечо — это одно из самых популярных и простых блюд венгерской кухни. Его обычно готовят летом, когда помидоры и перец особенно сладкие и сочные. Однако это не значит, что лечо нельзя приготовить в другое время года. В холодное время года можно использовать замороженные овощи или консервированные томаты. А если вы хотите сделать лечо более сытным и насыщенным, добавьте мясо, бекон или колбасу.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Колбаски с овощами

Любимое блюдо с мясом: лечо с колбасой

Многие любят классический вариант лечо, но иногда хочется чего-то более сытного. Этот рецепт обогащает лечо тремя видами мяса: беконом, колбасой и копчёной колбасой. Болгарский перец придаёт блюду яркий цвет и дополнительный вкус.

Ингредиенты (на 6-8 порций)

100 г бекона

0,5 кг красного лука

1 кг помидоров

2 ч. л. паприки

2-4 зубчика чеснока

200 г копчёной колбасы

1 пара колбасок

1 кг болгарского перца

Соль по вкусу

6 яиц

Инструкция по приготовлению

Очистите и нарежьте лук тонкими полукольцами. Помидоры нарежьте кубиками. Перец нарежьте полосками. На сковороде растопите бекон до золотистой корочки. Выньте бекон и отложите его в сторону. На оставшемся жире от бекона обжарьте лук до прозрачности. Добавьте помидоры к луку и тушите на среднем огне около 15 минут. Добавьте паприку, измельчённый чеснок, соль и копчёную колбасу. Тушите ещё 5-7 минут. Добавьте колбасу и перец. Тушите на среднем огне до готовности перца, около 20 минут. Пока лечо тушится, взбейте яйца и жарьте их на отдельной сковороде до готовности. Когда лечо будет готово, добавьте жареные яйца. Перемешайте и подавайте горячим.

Лечо: тысяча граней вкуса

Лечо — это блюдо, которое можно приготовить в самых разных вариантах. В базовый рецепт обычно входят помидоры, перец, лук, паприка, соль и перец. Но если вы хотите разнообразить вкус, можно добавить яичный лечо, лечо с колбасой или даже лечо с цуккини и баклажанами, пишет mindmegette.hu.

Возможности приготовления лечо безграничны, и каждый легко может найти свой идеальный рецепт.

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.



