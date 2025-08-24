Хит сезона: добавляем в лечо этот мясной ингредиент — и все в очередь за добавкой

Лечо — это одно из самых популярных и простых блюд венгерской кухни. Его обычно готовят летом, когда помидоры и перец особенно сладкие и сочные. Однако это не значит, что лечо нельзя приготовить в другое время года. В холодное время года можно использовать замороженные овощи или консервированные томаты. А если вы хотите сделать лечо более сытным и насыщенным, добавьте мясо, бекон или колбасу.
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Колбаски с овощами
Любимое блюдо с мясом: лечо с колбасой
Многие любят классический вариант лечо, но иногда хочется чего-то более сытного. Этот рецепт обогащает лечо тремя видами мяса: беконом, колбасой и копчёной колбасой. Болгарский перец придаёт блюду яркий цвет и дополнительный вкус.
На сковороде растопите бекон до золотистой корочки. Выньте бекон и отложите его в сторону.
На оставшемся жире от бекона обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте помидоры к луку и тушите на среднем огне около 15 минут.
Добавьте паприку, измельчённый чеснок, соль и копчёную колбасу. Тушите ещё 5-7 минут.
Добавьте колбасу и перец. Тушите на среднем огне до готовности перца, около 20 минут.
Пока лечо тушится, взбейте яйца и жарьте их на отдельной сковороде до готовности.
Когда лечо будет готово, добавьте жареные яйца. Перемешайте и подавайте горячим.
Лечо: тысяча граней вкуса
Лечо — это блюдо, которое можно приготовить в самых разных вариантах. В базовый рецепт обычно входят помидоры, перец, лук, паприка, соль и перец. Но если вы хотите разнообразить вкус, можно добавить яичный лечо, лечо с колбасой или даже лечо с цуккини и баклажанами, пишет mindmegette.hu.
Возможности приготовления лечо безграничны, и каждый легко может найти свой идеальный рецепт.
Уточнения
Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.