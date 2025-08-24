Хит сезона: добавляем в лечо этот мясной ингредиент — и все в очередь за добавкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:37
Еда

Лечо — это одно из самых популярных и простых блюд венгерской кухни. Его обычно готовят летом, когда помидоры и перец особенно сладкие и сочные. Однако это не значит, что лечо нельзя приготовить в другое время года. В холодное время года можно использовать замороженные овощи или консервированные томаты. А если вы хотите сделать лечо более сытным и насыщенным, добавьте мясо, бекон или колбасу.

Колбаски с овощами
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Колбаски с овощами

Любимое блюдо с мясом: лечо с колбасой

Многие любят классический вариант лечо, но иногда хочется чего-то более сытного. Этот рецепт обогащает лечо тремя видами мяса: беконом, колбасой и копчёной колбасой. Болгарский перец придаёт блюду яркий цвет и дополнительный вкус.

Ингредиенты (на 6-8 порций)

  • 100 г бекона
  • 0,5 кг красного лука
  • 1 кг помидоров
  • 2 ч. л. паприки
  • 2-4 зубчика чеснока
  • 200 г копчёной колбасы
  • 1 пара колбасок
  • 1 кг болгарского перца
  • Соль по вкусу
  • 6 яиц

Инструкция по приготовлению

  1. Очистите и нарежьте лук тонкими полукольцами. Помидоры нарежьте кубиками. Перец нарежьте полосками.
  2. На сковороде растопите бекон до золотистой корочки. Выньте бекон и отложите его в сторону.
  3. На оставшемся жире от бекона обжарьте лук до прозрачности.
  4. Добавьте помидоры к луку и тушите на среднем огне около 15 минут.
  5. Добавьте паприку, измельчённый чеснок, соль и копчёную колбасу. Тушите ещё 5-7 минут.
  6. Добавьте колбасу и перец. Тушите на среднем огне до готовности перца, около 20 минут.
  7. Пока лечо тушится, взбейте яйца и жарьте их на отдельной сковороде до готовности.
  8. Когда лечо будет готово, добавьте жареные яйца. Перемешайте и подавайте горячим.

Лечо: тысяча граней вкуса

Лечо — это блюдо, которое можно приготовить в самых разных вариантах. В базовый рецепт обычно входят помидоры, перец, лук, паприка, соль и перец. Но если вы хотите разнообразить вкус, можно добавить яичный лечо, лечо с колбасой или даже лечо с цуккини и баклажанами, пишет mindmegette.hu.

Возможности приготовления лечо безграничны, и каждый легко может найти свой идеальный рецепт.

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
