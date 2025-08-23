Летний салат, который заставит забыть о привычной огуречно-помидорной классике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:29
Еда

Помидоры в августе — это настоящий праздник вкуса. Они сочные, сладкие и будто сами просятся в салат. Добавьте к ним мягкий хлеб, чтобы вымакать ароматную подливку — и у вас получится идеальный летний ужин. А главное правило простое: такие салаты лучше готовить прямо перед подачей, чтобы они не успели пустить слишком много сока. Солить — только в тарелке.

Салат из помидоров с луком и укропом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат из помидоров с луком и укропом

Сегодня делимся рецептом салата, где классические помидоры встречаются с маринованным болгарским перцем. Легко, быстро и невероятно вкусно!

Ингредиенты (на 4 порции)

Для салата:

  • 4 розовых помидора

  • любая свежая зелень

  • 4-5 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла (60-75 мл)

  • соль, свежемолотый черный перец

Для маринованного перца:

  • 2-3 сладких перца (350 г)

  • 1 красная луковица (100 г)

  • 40 мл винного или яблочного уксуса

  • 2 зубчика чеснока (10 г)

  • кусочек свежего имбиря (2 см, около 15 г)

  • 2 гвоздички (0,5 г)

  • 2 ч. л. сахара (10 г)

  • 1,5 ч. л. соли (8 г)

  • горсть льда

Приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей и маринада

Очистите и тонко нарежьте сладкий перец и лук. Чеснок и имбирь также нарежьте кружочками. Вскипятите смесь из 300 мл воды и уксуса, добавив туда сахар, соль, гвоздику, чеснок и имбирь.

Шаг 2. Маринование перца

Залейте лук и перец горячим маринадом, перемешайте и оставьте на 5 минут. Добавьте лёд и оставьте мариноваться на 1 час.

Шаг 3. Заправка

Отлейте 2 ст. л. маринада. Перец и лук откиньте на дуршлаг, обсушите. Гвоздику уберите, имбирь и чеснок мелко порубите. Смешайте их с отложенным маринадом и подсолнечным маслом — получится ароматная заправка.

Шаг 4. Сборка салата

Нарежьте помидоры дольками, зелень измельчите. Смешайте все ингредиенты вместе с заправкой. Подавать салат нужно сразу!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
