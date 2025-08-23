Летний салат, который заставит забыть о привычной огуречно-помидорной классике

Помидоры в августе — это настоящий праздник вкуса. Они сочные, сладкие и будто сами просятся в салат. Добавьте к ним мягкий хлеб, чтобы вымакать ароматную подливку — и у вас получится идеальный летний ужин. А главное правило простое: такие салаты лучше готовить прямо перед подачей, чтобы они не успели пустить слишком много сока. Солить — только в тарелке.
Сегодня делимся рецептом салата, где классические помидоры встречаются с маринованным болгарским перцем. Легко, быстро и невероятно вкусно!
Для салата:
4 розовых помидора
любая свежая зелень
4-5 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла (60-75 мл)
соль, свежемолотый черный перец
Для маринованного перца:
2-3 сладких перца (350 г)
1 красная луковица (100 г)
40 мл винного или яблочного уксуса
2 зубчика чеснока (10 г)
кусочек свежего имбиря (2 см, около 15 г)
2 гвоздички (0,5 г)
2 ч. л. сахара (10 г)
1,5 ч. л. соли (8 г)
горсть льда
Шаг 1. Подготовка овощей и маринада
Очистите и тонко нарежьте сладкий перец и лук. Чеснок и имбирь также нарежьте кружочками. Вскипятите смесь из 300 мл воды и уксуса, добавив туда сахар, соль, гвоздику, чеснок и имбирь.
Шаг 2. Маринование перца
Залейте лук и перец горячим маринадом, перемешайте и оставьте на 5 минут. Добавьте лёд и оставьте мариноваться на 1 час.
Шаг 3. Заправка
Отлейте 2 ст. л. маринада. Перец и лук откиньте на дуршлаг, обсушите. Гвоздику уберите, имбирь и чеснок мелко порубите. Смешайте их с отложенным маринадом и подсолнечным маслом — получится ароматная заправка.
Шаг 4. Сборка салата
Нарежьте помидоры дольками, зелень измельчите. Смешайте все ингредиенты вместе с заправкой. Подавать салат нужно сразу!
