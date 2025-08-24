Картофель раскрыл тёмную сторону: этот способ готовки повышает риск диабета на 20%

Картофель — один из самых популярных гарниров, но способ его приготовления может значительно влиять на его пользу для здоровья. Недавнее исследование показало, что регулярное употребление картофеля фри увеличивает риск развития диабета второго типа на 20%. В то же время другие методы приготовления, такие как варка или запекание, не показали такого эффекта.
Исследование, проведённое экспертами Гарвардского университета общественного здравоохранения, охватило более 205 тысяч человек и длилось 30 лет. Результаты показали, что у тех, кто ел картофель фри не реже трёх раз в неделю, риск развития диабета увеличивался на 20% по сравнению с теми, кто употреблял его реже. В то же время, употребление других видов картофеля, таких как варёный или запечённый, не повышало этот риск.
Хотя картофель — это богатый источник витаминов и минералов, его жарка во фритюре может существенно изменить его свойства. Во-первых, картофель фри часто содержит много жиров, что может способствовать набору веса — одному из основных факторов риска развития диабета. Во-вторых, картофель фри может быть связан с другими нездоровыми привычками питания, такими как употребление большого количества сахара, рафинированных углеводов и насыщенных жиров, пишет womenshealthmag.com.
Эксперты рекомендуют не отказываться от картофеля полностью, а употреблять его умеренно и правильно. Вот несколько советов, как приготовить картофель более здоровым способом:
Таким образом, картофель может быть полезным и вкусным дополнением к вашему рациону, если вы будете выбирать правильные способы его приготовления и сочетать его с другими здоровыми продуктами.
Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.
