Картофель раскрыл тёмную сторону: этот способ готовки повышает риск диабета на 20%

Употребление картофеля и риск диабета: что говорят новые исследования Гарвардского университета
3:30
Еда

Картофель — один из самых популярных гарниров, но способ его приготовления может значительно влиять на его пользу для здоровья. Недавнее исследование показало, что регулярное употребление картофеля фри увеличивает риск развития диабета второго типа на 20%. В то же время другие методы приготовления, такие как варка или запекание, не показали такого эффекта.

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

Что показало исследование?

Исследование, проведённое экспертами Гарвардского университета общественного здравоохранения, охватило более 205 тысяч человек и длилось 30 лет. Результаты показали, что у тех, кто ел картофель фри не реже трёх раз в неделю, риск развития диабета увеличивался на 20% по сравнению с теми, кто употреблял его реже. В то же время, употребление других видов картофеля, таких как варёный или запечённый, не повышало этот риск.

Почему картофель фри может быть вреден?

Хотя картофель — это богатый источник витаминов и минералов, его жарка во фритюре может существенно изменить его свойства. Во-первых, картофель фри часто содержит много жиров, что может способствовать набору веса — одному из основных факторов риска развития диабета. Во-вторых, картофель фри может быть связан с другими нездоровыми привычками питания, такими как употребление большого количества сахара, рафинированных углеводов и насыщенных жиров, пишет womenshealthmag.com.

Как сделать картофель более полезным?

Эксперты рекомендуют не отказываться от картофеля полностью, а употреблять его умеренно и правильно. Вот несколько советов, как приготовить картофель более здоровым способом:

  • Варите или запекайте: Эти методы приготовления сохраняют больше питательных веществ и не добавляют лишних жиров.
  • Используйте меньше соли: Картофель уже содержит много калия, поэтому дополнительная соль не нужна.
  • Добавляйте овощи: Картофель отлично сочетается с овощами, такими как брокколи, морковь или шпинат, что делает блюдо более питательным.
  • Избегайте жарки: Жарка во фритюре значительно увеличивает калорийность и содержание жиров в блюде.

Как приготовить полезное картофельное пюре?

  1. Выберите правильный картофель: Лучше всего использовать картофель с высоким содержанием крахмала, такой как сорта "Аврора" или "Ред Скарлетт".
  2. Нарежьте картофель: Нарежьте его на одинаковые кусочки для равномерного приготовления.
  3. Варите в подсоленной воде: Положите картофель в кастрюлю с холодной подсолённой водой и варите до мягкости.
  4. Слейте воду: После варки слейте воду и промойте картофель, чтобы удалить лишний крахмал.
  5. Разомните: Используйте картофелемялку или блендер, чтобы размять картофель до однородной консистенции.
  6. Добавьте жир: Слегка разомните картофель и добавьте сливочное масло, сливки, молоко или растительное масло. Жир сделает пюре более нежным и кремовым.
  7. Приправьте: Добавьте соль, перец и другие специи по вкусу.

Таким образом, картофель может быть полезным и вкусным дополнением к вашему рациону, если вы будете выбирать правильные способы его приготовления и сочетать его с другими здоровыми продуктами.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

