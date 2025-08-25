Банка солнца посреди зимы: яблочно-апельсиновое варенье покоряет ароматом

Обычное яблочное варенье знакомо каждому, но пара спелых апельсинов способна превратить его в настоящий праздничный десерт. Яркая цитрусовая кислинка делает вкус изысканным, а аромат радует зимой не меньше, чем свежая выпечка.
яблоки — 1,5 кг
апельсины — 2 шт.
лимон — 1 шт.
сахар — 1 кг
Вымойте яблоки, апельсины и лимон. Из лимона выжмите сок и снимите цедру.
Яблоки и апельсины разрежьте на четвертинки, удалите косточки и сердцевину. Кожуру оставьте. Нарежьте мякоть небольшими кусочками.
Переложите яблоки и апельсины в кастрюлю, добавьте лимонную цедру и засыпьте сахаром. Оставьте на 4-6 часов или на ночь, чтобы фрукты пустили сок.
Доведите массу до кипения, убавьте огонь и варите 10 минут, снимая пенку. Влейте лимонный сок, снимите с огня и дайте полностью остыть. Повторите процесс ещё дважды.
После третьего доведения до кипения варенье сразу разлейте в стерилизованные банки, закатайте, переверните и остудите. Храните в прохладном месте.
Варе́нье (укр. варення, бел. варэнне) — традиционный способ консервирования ягод и фруктов у русских, украинцев, белорусов, болгар, греков, народов Закавказья и Ближнего Востока.
