Банка солнца посреди зимы: яблочно-апельсиновое варенье покоряет ароматом

1:30
Еда

Обычное яблочное варенье знакомо каждому, но пара спелых апельсинов способна превратить его в настоящий праздничный десерт. Яркая цитрусовая кислинка делает вкус изысканным, а аромат радует зимой не меньше, чем свежая выпечка.

варенье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
варенье

Ингредиенты (на 10 порций)

  • яблоки — 1,5 кг

  • апельсины — 2 шт.

  • лимон — 1 шт.

  • сахар — 1 кг

Приготовление

Шаг 1. Подготовка

Вымойте яблоки, апельсины и лимон. Из лимона выжмите сок и снимите цедру.

Шаг 2. Нарезка

Яблоки и апельсины разрежьте на четвертинки, удалите косточки и сердцевину. Кожуру оставьте. Нарежьте мякоть небольшими кусочками.

Шаг 3. Настойка

Переложите яблоки и апельсины в кастрюлю, добавьте лимонную цедру и засыпьте сахаром. Оставьте на 4-6 часов или на ночь, чтобы фрукты пустили сок.

Шаг 4. Варка

Доведите массу до кипения, убавьте огонь и варите 10 минут, снимая пенку. Влейте лимонный сок, снимите с огня и дайте полностью остыть. Повторите процесс ещё дважды.

Шаг 5. Заготовка

После третьего доведения до кипения варенье сразу разлейте в стерилизованные банки, закатайте, переверните и остудите. Храните в прохладном месте.

Уточнения

Варе́нье (укр. варення, бел. варэнне) — традиционный способ консервирования ягод и фруктов у русских, украинцев, белорусов, болгар, греков, народов Закавказья и Ближнего Востока.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
