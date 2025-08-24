Нежный, как облако: этот йогуртовый пирог тает во рту — главный секрет в простоте

Йогуртовый пирог: добавьте разрыхлитель для невероятной воздушности, и любые фрукты — для сочности

Привет, любители домашней выпечки! Сегодня мы предлагаем вам рецепт простого и вкусного пирога на йогурте. Этот пирог — отличный вариант для чаепития или перекуса. Он легко готовится и не требует сложных ингредиентов.

Пирог с ягодами

Ингредиенты

йогурт — 200 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию);

фрукты или ягоды для начинки (по желанию) — по вкусу.

Инструкция приготовления

Подготовьте все необходимые ингредиенты. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до образования пены. Добавьте йогурт и ванильный сахар, хорошо перемешайте. Постепенно вводите муку, смешанную с разрыхлителем, продолжая мешать до однородности. Если хотите добавить начинку, сделайте это на этом этапе. Подойдут любые фрукты или ягоды по вашему вкусу. Подготовьте форму для выпекания, смажьте её маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму и разровняйте. Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 °C духовку и выпекайте пирог около 30-40 минут, пока он не станет золотистым. Проверьте готовность пирога зубочисткой: она должна выходить сухой. Дайте пирогу немного остыть в форме, а затем переложите его на решётку для полного остывания.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

