Тефтели, ради которых захочется обмакнуть хлеб в соус до последней капли

Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние тефтели — это всегда уют и вкус детства. В измельчённом виде мясо становится особенно нежным, а ароматный томатный соус с травами превращает простое блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Считается, что традиция готовить тефтели пришла в Европу от тюркских народов, а в Греции их называют кефтедес. Здесь их подают в каждой таверне рядом с мусакой, а готовятся они из смеси говядины и свинины, с рисом или размоченным хлебом.

Ингредиенты (на 4 порции)

мясной фарш (свинина + говядина) — 500 г

рис белый — 100 г

фенхель — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

томаты консервированные (рубленые) — 750 г

чеснок — 3 зубчика

укроп — 15 г

петрушка — 15 г

лавровый лист — 1 шт.

сахар — 1 ч. л.

смесь сушёных трав — по вкусу

смесь перцев — по вкусу

мука — для обваливания

соль — по вкусу

растительное масло — для жарки

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте рис

Промойте рис несколько раз, залейте водой (1:2) и варите на слабом огне около 15 минут без крышки. Остудите.

Шаг 2. Сделайте фарш

Мелко нарежьте лук и чеснок (половину оставьте для соуса). В фарш добавьте рис, лук, чеснок, яйцо, соль, специи и травы. Перемешайте.

Шаг 3. Сформируйте тефтели

Смоченными руками слепите шарики размером с крупную сливу. Обваляйте их в муке.

Шаг 4. Обжарьте

Разогрейте масло и быстро подрумяньте тефтели со всех сторон. Корочка сохранит сочность.

Шаг 5. Приготовьте соус

В той же сковороде обжарьте чеснок, добавьте измельчённые томаты. Выложите лавровый лист, веточки укропа, сахар. Потушите 10 минут, затем уберите лавр и укроп. Приправьте специями.

Шаг 6. Соедините

Переложите тефтели в соус. Если он слишком густой — влейте полстакана горячей воды. Накройте крышкой и тушите 35-40 минут на слабом огне.

Шаг 7. Подача

Подавайте тефтели горячими, посыпав рубленой петрушкой.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

