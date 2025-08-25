Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тефтели, ради которых захочется обмакнуть хлеб в соус до последней капли

Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
2:29
Еда

Домашние тефтели — это всегда уют и вкус детства. В измельчённом виде мясо становится особенно нежным, а ароматный томатный соус с травами превращает простое блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Считается, что традиция готовить тефтели пришла в Европу от тюркских народов, а в Греции их называют кефтедес. Здесь их подают в каждой таверне рядом с мусакой, а готовятся они из смеси говядины и свинины, с рисом или размоченным хлебом.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • мясной фарш (свинина + говядина) — 500 г

  • рис белый — 100 г

  • фенхель — 1 шт.

  • яйцо — 1 шт.

  • томаты консервированные (рубленые) — 750 г

  • чеснок — 3 зубчика

  • укроп — 15 г

  • петрушка — 15 г

  • лавровый лист — 1 шт.

  • сахар — 1 ч. л.

  • смесь сушёных трав — по вкусу

  • смесь перцев — по вкусу

  • мука — для обваливания

  • соль — по вкусу

  • растительное масло — для жарки

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте рис

Промойте рис несколько раз, залейте водой (1:2) и варите на слабом огне около 15 минут без крышки. Остудите.

Шаг 2. Сделайте фарш

Мелко нарежьте лук и чеснок (половину оставьте для соуса). В фарш добавьте рис, лук, чеснок, яйцо, соль, специи и травы. Перемешайте.

Шаг 3. Сформируйте тефтели

Смоченными руками слепите шарики размером с крупную сливу. Обваляйте их в муке.

Шаг 4. Обжарьте

Разогрейте масло и быстро подрумяньте тефтели со всех сторон. Корочка сохранит сочность.

Шаг 5. Приготовьте соус

В той же сковороде обжарьте чеснок, добавьте измельчённые томаты. Выложите лавровый лист, веточки укропа, сахар. Потушите 10 минут, затем уберите лавр и укроп. Приправьте специями.

Шаг 6. Соедините

Переложите тефтели в соус. Если он слишком густой — влейте полстакана горячей воды. Накройте крышкой и тушите 35-40 минут на слабом огне.

Шаг 7. Подача

Подавайте тефтели горячими, посыпав рубленой петрушкой.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
