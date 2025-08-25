Тефтели, ради которых захочется обмакнуть хлеб в соус до последней капли

Домашние тефтели — это всегда уют и вкус детства. В измельчённом виде мясо становится особенно нежным, а ароматный томатный соус с травами превращает простое блюдо в настоящий кулинарный шедевр.
Считается, что традиция готовить тефтели пришла в Европу от тюркских народов, а в Греции их называют кефтедес. Здесь их подают в каждой таверне рядом с мусакой, а готовятся они из смеси говядины и свинины, с рисом или размоченным хлебом.
мясной фарш (свинина + говядина) — 500 г
рис белый — 100 г
фенхель — 1 шт.
яйцо — 1 шт.
томаты консервированные (рубленые) — 750 г
чеснок — 3 зубчика
укроп — 15 г
петрушка — 15 г
лавровый лист — 1 шт.
сахар — 1 ч. л.
смесь сушёных трав — по вкусу
смесь перцев — по вкусу
мука — для обваливания
соль — по вкусу
растительное масло — для жарки
Промойте рис несколько раз, залейте водой (1:2) и варите на слабом огне около 15 минут без крышки. Остудите.
Мелко нарежьте лук и чеснок (половину оставьте для соуса). В фарш добавьте рис, лук, чеснок, яйцо, соль, специи и травы. Перемешайте.
Смоченными руками слепите шарики размером с крупную сливу. Обваляйте их в муке.
Разогрейте масло и быстро подрумяньте тефтели со всех сторон. Корочка сохранит сочность.
В той же сковороде обжарьте чеснок, добавьте измельчённые томаты. Выложите лавровый лист, веточки укропа, сахар. Потушите 10 минут, затем уберите лавр и укроп. Приправьте специями.
Переложите тефтели в соус. Если он слишком густой — влейте полстакана горячей воды. Накройте крышкой и тушите 35-40 минут на слабом огне.
Подавайте тефтели горячими, посыпав рубленой петрушкой.
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.
