Шарлотка с грушей и какао: пирог, который удивит даже любителей классики

Шарлотка давно стала кулинарной классикой, но не обязательно ограничиваться яблоками. Груши придают пирогу особую нежность и мягкий вкус, а в сочетании с какао и корицей десерт превращается в уютный осенний ритуал. Подайте его к чаю с мятой и лимоном — и домашний вечер станет особенно тёплым.
груши — 2 шт.
мука пшеничная — 130 г
сахар — 150 г
яйца — 4 шт.
какао-порошок — 1 ст. л.
разрыхлитель — 0,5 ч. л.
корица — 0,5 ч. л.
соль — щепотка
сливочное масло — для смазывания формы
Разогрейте духовку до 180 °C. В миске соедините просеянную муку, разрыхлитель, какао, корицу и соль.
Груши вымойте, нарежьте тонкими ломтиками.
Взбейте яйца с сахаром миксером на высокой скорости. Должна получиться светлая и пышная смесь.
Добавьте мучную смесь в яйца и аккуратно перемешайте лопаткой — тесто должно остаться лёгким.
Форму (22 см) смажьте маслом, слегка присыпьте мукой и стряхните лишнее. Выложите на дно груши.
Залейте тесто, разровняйте поверхность. Выпекайте 30-35 минут до сухой шпажки.
Оставьте пирог в форме на 10 минут. Затем аккуратно извлеките, переложите на решётку и остудите. Подавайте к чаю.
