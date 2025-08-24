Шарлотка с грушей и какао: пирог, который удивит даже любителей классики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Еда

Шарлотка давно стала кулинарной классикой, но не обязательно ограничиваться яблоками. Груши придают пирогу особую нежность и мягкий вкус, а в сочетании с какао и корицей десерт превращается в уютный осенний ритуал. Подайте его к чаю с мятой и лимоном — и домашний вечер станет особенно тёплым.

Шоколадный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный пирог

Ингредиенты (на 10 порций)

  • груши — 2 шт.

  • мука пшеничная — 130 г

  • сахар — 150 г

  • яйца — 4 шт.

  • какао-порошок — 1 ст. л.

  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.

  • корица — 0,5 ч. л.

  • соль — щепотка

  • сливочное масло — для смазывания формы

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка основы

Разогрейте духовку до 180 °C. В миске соедините просеянную муку, разрыхлитель, какао, корицу и соль.

Шаг 2. Фрукты

Груши вымойте, нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 3. Воздушная масса

Взбейте яйца с сахаром миксером на высокой скорости. Должна получиться светлая и пышная смесь.

Шаг 4. Соединение

Добавьте мучную смесь в яйца и аккуратно перемешайте лопаткой — тесто должно остаться лёгким.

Шаг 5. Подготовка формы

Форму (22 см) смажьте маслом, слегка присыпьте мукой и стряхните лишнее. Выложите на дно груши.

Шаг 6. Выпекание

Залейте тесто, разровняйте поверхность. Выпекайте 30-35 минут до сухой шпажки.

Шаг 7. Подача

Оставьте пирог в форме на 10 минут. Затем аккуратно извлеките, переложите на решётку и остудите. Подавайте к чаю.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
