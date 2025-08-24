Магия в стакане: йогурт с чиа — эликсир молодости и здоровья, а с этими добавками это просто объеденье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:21
Еда

Йогурт с семенами чиа — это не только вкусно, но и полезно. Это сочетание идеально подходит для начала дня или в качестве перекуса. Семена чиа, происходящие из Центральной Америки, богаты клетчаткой, растительным белком и омега-3 жирными кислотами. Они впитывают в десять раз больше своей массы в жидкости, превращаясь в натуральный загуститель, который помогает дольше чувствовать сытость и улучшает пищеварение.

Йогурт с семенами чиа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йогурт с семенами чиа

Йогурт, в свою очередь, содержит молочнокислые бактерии, кальций и белок, которые полезны для здоровья костей и кишечника. Вместе эти ингредиенты создают сбалансированное и питательное блюдо, которое легко адаптировать под любой вкус и время суток.

Летом эта смесь особенно актуальна. Она помогает создать освежающий десерт или завтрак. Йогурт и семена чиа можно разнообразить свежими или сушёными фруктами, специями, какао, мёдом или кленовым сиропом. Приготовьте смесь заранее и оставьте её в холодильнике на ночь, чтобы утром насладиться свежим и сытным блюдом.

Кроме того, это сочетание подходит для веганов и тех, кто не употребляет глютен. При использовании растительного йогурта вы получите веганскую версию этого блюда, уточняет lacucinaitaliana.it.

4 вкусных рецепта с йогуртом и семенами чиа

  1. Йогурт с кофе и малиной. Этот десерт понравится тем, кто хочет добавить к перекусу пикантную нотку. Смешайте натуральный йогурт с семенами чиа, добавьте чайную ложку молотого кофе (или растворимого) и украсьте нарезанными орехами, бананом и малиной. Контраст между вкусом кофе и сладкими ягодами сделает этот десерт особенно приятным.
  2. Йогурт с манго и кокосом. Для завтрака или десерта с тропическим вкусом смешайте натуральный йогурт с кусочками свежего манго, посыпьте тёртым кокосом и полейте кленовым сиропом. Этот десерт можно приготовить заранее и охладить в холодильнике. Он станет освежающим и ароматным лакомством, которое понравится даже детям.
  3. Греческий йогурт с мёдом и грецкими орехами. Для тех, кто хочет получить заряд энергии, подойдёт греческий йогурт с семенами чиа. Смешайте его и оставьте настояться на час. Затем добавьте мёд, измельчённые грецкие орехи и ломтики банана или яблока. Этот вариант отлично подойдёт для завтрака или после тренировки.
  4. Веганский йогурт с семенами чиа. Для веганов или тех, кто не переносит лактозу, можно использовать растительный йогурт на основе сои или миндаля. Смешайте его с семенами чиа, чтобы получить кремовую консистенцию. Украсьте десерт черникой, кусочками тёмного шоколада и щепоткой натуральной ванили.

Полезные свойства семян чиа

Семена чиа — это суперпродукт, богатый белком, клетчаткой и жирными кислотами. Они помогают регулировать уровень сахара и холестерина в крови, улучшают пищеварение и поддерживают здоровье организма.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

