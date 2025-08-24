Фаршированные зелёные помидоры без уксуса: зимняя закуска с характером

Рецепт зимней заготовки: зелёные помидоры с морковью, чесноком и зеленью

Зимой на праздничном столе всегда хочется чего-то особенного. И фаршированные зеленые помидоры — именно та закуска, которая удивит гостей своим пикантным вкусом. Они получаются в меру солёными, с лёгкой кислинкой и невероятно свежим ароматом. А ещё - очень полезными: ведь все овощи остаются сырыми, сохраняя витамины и пользу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фаршированные зеленые помидоры

Главный секрет — никаких консервантов и уксуса. Помидоры сами проходят естественную ферментацию, превращаясь в хрустящее угощение.

Ингредиенты (на 4 кг помидоров)

морковь — 2 шт.

репчатый лук — 1 шт.

острый перец — 1 шт.

чеснок — 1 головка

петрушка — 250 г

стебли сельдерея — 300 г

зелёные или бурые помидоры — 4 кг

вода — 3 л

соль — 6 ст. л.

Как приготовить

Шаг 1. Подготовка овощей

Морковь очистите и натрите на крупной тёрке. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 2. Острый акцент

Перец нарежьте колечками. Для более яркого вкуса оставьте семена. Чеснок раздавите ножом и измельчите.

Шаг 3. Зелёная основа

Петрушку и сельдерей вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Смешайте все овощи, слегка присолите — получится ароматная начинка.

Шаг 4. Фаршировка

Помидоры тщательно вымойте. На каждом сделайте глубокий крестообразный надрез. Внутрь вложите подготовленную начинку и плотно уложите плоды в большую ёмкость.

Шаг 5. Рассол

Вскипятите воду, растворите соль и горячим рассолом залейте помидоры. Накройте крышкой или марлей.

Шаг 6. Брожение

Оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня. Когда плоды потемнеют и станут мягче, перенесите их в прохладное место для хранения.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

