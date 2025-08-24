Фаршированные зелёные помидоры без уксуса: зимняя закуска с характером

Зимой на праздничном столе всегда хочется чего-то особенного. И фаршированные зеленые помидоры — именно та закуска, которая удивит гостей своим пикантным вкусом. Они получаются в меру солёными, с лёгкой кислинкой и невероятно свежим ароматом. А ещё - очень полезными: ведь все овощи остаются сырыми, сохраняя витамины и пользу.
Главный секрет — никаких консервантов и уксуса. Помидоры сами проходят естественную ферментацию, превращаясь в хрустящее угощение.
морковь — 2 шт.
репчатый лук — 1 шт.
острый перец — 1 шт.
чеснок — 1 головка
петрушка — 250 г
стебли сельдерея — 300 г
зелёные или бурые помидоры — 4 кг
вода — 3 л
соль — 6 ст. л.
Морковь очистите и натрите на крупной тёрке. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
Перец нарежьте колечками. Для более яркого вкуса оставьте семена. Чеснок раздавите ножом и измельчите.
Петрушку и сельдерей вымойте, обсушите и мелко нарежьте. Смешайте все овощи, слегка присолите — получится ароматная начинка.
Помидоры тщательно вымойте. На каждом сделайте глубокий крестообразный надрез. Внутрь вложите подготовленную начинку и плотно уложите плоды в большую ёмкость.
Вскипятите воду, растворите соль и горячим рассолом залейте помидоры. Накройте крышкой или марлей.
Оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня. Когда плоды потемнеют и станут мягче, перенесите их в прохладное место для хранения.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
