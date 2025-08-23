Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владелица пиццерии Ai due re отследила французов, сбежавших без оплаты, по соцсетям
Цвет стен в спальне влияет на ваш сон и настроение
Владелец сетевой АЗС: присадки в топливе очищают двигатель, а не разрушают его
Ацерола и шиповник превосходят цитрусовые по содержанию витамина С
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе
Спортивные физиологи: смесь углеводов и белка ускоряет восстановление
Сергей Безруков показал, как выглядел до съёмок в сериале Бригада
Хрустящие баклажаны в соусе чили — блюдо китайской кухни
Зоопсихологи: кошка ест с пола из-за узкой миски, которая раздражает ее усы

Кокосовое наслаждение за 3 шага: предлагаем рецепт ПП-десерта без выпечки, покоривший сердца

Идеальный перекус: готовим кокосовые шарики без сахара и выпечки за считанные минуты
2:21
Еда

Эти полезные кокосовые шарики не требуют выпечки или варки. Они готовятся из трёх простых ингредиентов и идеально подходят для лёгкого перекуса или десерта. В них нет рафинированного сахара.

Рафаэлло
Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рафаэлло

Эти освежающие кокосовые шарики с кремовой начинкой радуют своим прохладным вкусом. Вы можете сделать большую порцию и хранить их в холодильнике или морозилке, пока они вам не понадобятся.

Ингредиенты

  • 3/4 стакана (165 г) цельномолочного йогурта или цельного молока 
  • 1 стакан (70 г) мелко натёртого несладкого кокоса, плюс ещё 1/4 стакана (17 г) для обсыпки
  • 2 столовые ложки (30 мл) мёда

Инструкции

  1. Застелите небольшой противень пергаментной бумагой.
  2. В большой миске смешайте йогурт, 1 стакан кокосовой стружки и мёд до однородной консистенции. Смесь должна быть довольно густой. Поставьте её в холодильник на 15–30 минут, чтобы кокосовая стружка впитала часть влаги.
  3. В небольшой миске смешайте оставшуюся 1/4 стакана кокосовой стружки.
  4. Возьмите ложку для печенья (объёмом 1 столовая ложка) и зачерпните смесь. Сформируйте шарик и обваляйте его в кокосовой стружке. Скатайте шарик между ладонями до получения круглой формы и выложите на подготовленный противень. Повторите с оставшейся смесью. Если нужно, добавьте ещё кокосовой стружки, чтобы смесь стала более густой.
  5. Поставьте шарики в холодильник примерно на час, чтобы они немного застыли. После этого они готовы к употреблению.
  6. Храните несъеденные шарики в герметичном контейнере в холодильнике или морозилке, советует kirbiecravings.com.

Примечания

  • Возможно, вам понадобится добавить немного больше кокосовой стружки, так как её количество может варьироваться в зависимости от влажности йогурта и качества кокосовой стружки.
  • Примечание по йогурту: используйте густой греческий йогурт из цельного молока. Рекомендуется выбирать йогурт с содержанием около 16 граммов белка на порцию (170 г).

Уточнения

Коко́совая па́льма (лат. Cócos nucífera) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Красота и стиль
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья Аудио 
Тренировка мечты: выполняйте 6 упражнений с гантелями от тренера Уильямс
Новости спорта
Тренировка мечты: выполняйте 6 упражнений с гантелями от тренера Уильямс Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше
Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше
Последние материалы
Хрустящие баклажаны в соусе чили — блюдо китайской кухни
Зоопсихологи: кошка ест с пола из-за узкой миски, которая раздражает ее усы
Жена Бари Алибасова лишилась зрения после родов: врачи допустили роковую ошибку
Туристке грозит до трёх лет тюрьмы за оскорбление турецкого флага в Каппадокии
На смену утюгу пришли более быстрые и удобные отпариватели
Аномальное тепло спровоцировало нашествие блох в домах Великобритании: эксперты бьют тревогу
Bloomberg: администрация Трампа обсуждает получение США 10% акций Intel
Учёные Калифорнийского университета выровняли роговицу с помощью электрического тока
Лямбда-зонд и датчик детонации влияют на расход топлива и защиту двигателя
Клубничные маски — витаминный уход для кожи, который стоит попробовать этим летом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.