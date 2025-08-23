Кокосовое наслаждение за 3 шага: предлагаем рецепт ПП-десерта без выпечки, покоривший сердца

Идеальный перекус: готовим кокосовые шарики без сахара и выпечки за считанные минуты

Эти полезные кокосовые шарики не требуют выпечки или варки. Они готовятся из трёх простых ингредиентов и идеально подходят для лёгкого перекуса или десерта. В них нет рафинированного сахара.

Эти освежающие кокосовые шарики с кремовой начинкой радуют своим прохладным вкусом. Вы можете сделать большую порцию и хранить их в холодильнике или морозилке, пока они вам не понадобятся.

Ингредиенты

3/4 стакана (165 г) цельномолочного йогурта или цельного молока

1 стакан (70 г) мелко натёртого несладкого кокоса, плюс ещё 1/4 стакана (17 г) для обсыпки

2 столовые ложки (30 мл) мёда

Инструкции

Застелите небольшой противень пергаментной бумагой. В большой миске смешайте йогурт, 1 стакан кокосовой стружки и мёд до однородной консистенции. Смесь должна быть довольно густой. Поставьте её в холодильник на 15–30 минут, чтобы кокосовая стружка впитала часть влаги. В небольшой миске смешайте оставшуюся 1/4 стакана кокосовой стружки. Возьмите ложку для печенья (объёмом 1 столовая ложка) и зачерпните смесь. Сформируйте шарик и обваляйте его в кокосовой стружке. Скатайте шарик между ладонями до получения круглой формы и выложите на подготовленный противень. Повторите с оставшейся смесью. Если нужно, добавьте ещё кокосовой стружки, чтобы смесь стала более густой. Поставьте шарики в холодильник примерно на час, чтобы они немного застыли. После этого они готовы к употреблению. Храните несъеденные шарики в герметичном контейнере в холодильнике или морозилке, советует kirbiecravings.com.

Примечания

Возможно, вам понадобится добавить немного больше кокосовой стружки, так как её количество может варьироваться в зависимости от влажности йогурта и качества кокосовой стружки.

Примечание по йогурту: используйте густой греческий йогурт из цельного молока. Рекомендуется выбирать йогурт с содержанием около 16 граммов белка на порцию (170 г).

Уточнения

Коко́совая па́льма (лат. Cócos nucífera) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos.

