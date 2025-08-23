Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Какао-масло в шоколаде: 7 брендов, соответствующих стандартам FDA и использующие настоящее какао-масло
2:44
Еда

Какао-масло, или масло теобромы, — это натуральный пищевой жир, получаемый из какао-бобов (Theobroma cacao). Оно широко применяется в косметологии и кондитерском деле, особенно в производстве высококачественного шоколада. Если вы хотите узнать, какие шоколадные бренды используют настоящее какао-масло, мы подготовили для вас список.

три вида шоколада
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
три вида шоколада
  1. Ghirardelli. Шоколад Ghirardelli известен своим качеством и ценой. В его составе присутствует какао-масло, которое составляет от 50% до 54% обжаренных какао-бобов. Благодаря этому ингредиенту шоколад Ghirardelli обладает насыщенным вкусом и приятной текстурой. Какао-масло плавится при температуре человеческого тела, обеспечивая мягкость и нежность продукта.
  2. Cadbury. Cadbury производит молочный шоколад как в Великобритании, так и в США. В американских версиях плиток используется только какао-масло, что соответствует стандартам FDA. В Великобритании, кроме какао-масла, могут применяться и другие растительные масла, такие как пальмовое или ши, уточняет eatthis.com.
  3. Lindt (линия Excellence). Темный шоколад премиум-класса Lindt Excellence изготавливается с использованием какао-масла, которое придаёт ему мягкость и насыщенный вкус. Хотя этот ингредиент не всегда указывается на упаковке, он играет важную роль в создании уникального вкуса.
  4. Hershey's. Некоторые виды шоколада Hershey's, включая молочный, содержат настоящее какао-масло. Тем не менее, при выборе продукта обращайте внимание на этикетку, так как в других видах могут использоваться заменители.
  5. Nestlé. Применение какао-масла компанией Nestlé варьируется в зависимости от продукта и региона. В некоторых шоколадных изделиях, таких как Kit Kat, какао-масло указано как основной ингредиент. Однако в других продуктах могут использоваться заменители.
  6. Dove/Galaxy. Большинство плиток молочного и темного шоколада от Dove и Galaxy изготавливаются с использованием какао-масла. В составе молочного шоколада Dove какао-масло указано явно.
  7. Cortes. Шоколад Cortes, производимый в Пуэрто-Рико, является одним из любимых батончиков многих потребителей. Его состав включает сахар, тертый шоколад, какао-масло, соевый лецитин, соль и искусственный ароматизатор ванилин.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

Какао-масло в шоколаде: 7 брендов, соответствующих стандартам FDA и использующие настоящее какао-масло
