Пицца и перцы устроили вечер вместе — и теперь ужин стал проще и вкуснее в разы

Пицца — это одна из самых любимых и универсальных блюд, которое можно адаптировать под любой вкус. И что может быть лучше, чем сочетание пиццы с запечёнными перцами? Эти пицца-нафаршированные перцы — идеальное решение для ужина в будний день, который можно приготовить быстро, но при этом вкусно и сытно.

Болгарский перец
Болгарский перец

Вкусный и простой ужин

Перцы, наполненные говядиной, рисом, луком и, конечно, пепперони, создают насыщенное и яркое сочетание. Простой и в то же время интересный способ подарить привычному ужину совершенно новый вкус. Важное преимущество рецепта в том, что перцы не нужно предварительно готовить, а сами блюда можно собрать заранее — до 24 часов, поставив в холодильник.

Возможности для творчества

Пицца - это всегда место для экспериментов, и с этими фаршированными перцами можно играть с ингредиентами, добавляя те продукты, которые вам больше всего нравятся на пицце. Вот несколько идей для замены ингредиентов:

  1. Для гурманов: замените говядину на жареную колбасу или сосиски, добавьте грибы и черные оливки.

  2. Выбор соуса: как и для настоящей пиццы, можно выбрать любимый соус — готовый томатный соус, маринара или даже домашний соус, чтобы подчеркнуть вкус.

  3. Сыр на выбор: классическим вариантом является моцарелла, которая идеально плавится. Для более яркого вкуса добавьте немного чеддера. А если хотите ещё больше сыра, смешайте дополнительную половину чашки сыра прямо в начинку.

  4. Замена риса: традиционный жасминовый рис можно заменить любым другим видом. Для большего содержания белка используйте киноа.

Удобство приготовления заранее

Пицца-нафаршированные перцы — это блюдо, которое можно приготовить заранее и просто разогреть в нужный момент. Если вам нужно быстро сделать ужин, можно заранее приготовить рис, обжарить говядину с луком и нафаршировать перцы. Затем накройте форму фольгой и уберите в холодильник. Так вам не нужно будет тратить много времени на ужин, когда вернётесь домой.

Уточнения

Пи́цца  — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
