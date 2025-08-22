Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джордж Лукас дал совет Рону Ховарду во время съёмок Хана Соло
Раствор молока и воды для огурцов помогает сохранить урожай
Глава Автостата Целиков: китайские авто заняли 60 процентов рынка
Исследование Nature Medicine: UPF-диета замедляет снижение веса
Увлажнение, питание, регенерация: формула ночи для лица
Хрустящие огурцы с мёдом и укропом: пошаговый рецепт
В Сахалинской области установили лимит 10 литров бензина до прибытия новых партий
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Максим Виторган собрал вместе своих сыновей от двух браков

Рис превращается в клейкую кашу: всего одна ошибка на кухне портит весь гарнир

Шеф-повара: рис становится клейким из-за крахмальной пыли, которую нужно смывать
2:02
Еда

Идеально рассыпчатый рис — мечта многих хозяек, но на практике он часто превращается в липкую кашу. Секрет кроется не только в правильных пропорциях воды и крупы, но и в самом первом шаге.

Промывание риса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Промывание риса

Первый шаг: промывание

Главная ошибка новичков — лениться промывать рис. На поверхности зерен остаётся крахмал, который и превращает гарнир в клейкую массу. Чтобы этого избежать, крупу заливают холодной водой, слегка перемешивают руками и сливают жидкость.

Первая вода всегда мутная, поэтому её убирают сразу. Процедуру повторяют до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Обычно достаточно 4-5 раз, но для некоторых сортов, например басмати, понадобится больше.

После промывания рис лучше оставить в дуршлаге на 10-15 минут. Это избавит от лишней влаги и поможет сохранить правильные пропорции при варке.

Правильные пропорции и варка

  • Длиннозерный рис: 1 часть крупы на 1,5 части воды.

  • Круглозерный рис: 1 часть на 1,25 частей воды.

Кастрюлю накрывают крышкой и ставят на слабый огонь. Важно: помешивать рис нельзя — иначе зерна раскрошатся и слипнутся.

Через 12-15 минут огонь выключают, но крышку открывать не спешат. Ещё 10 минут рис доходит сам, становясь воздушным и рассыпчатым.

Маленькие хитрости

Хотите придать гарниру аромат? Добавьте в воду лавровый лист, зубчик чеснока или щепотку куркумы. Эти специи не повлияют на структуру, но сделают вкус богаче.

Перед подачей рис можно слегка взрыхлить вилкой. Масло добавляют по желанию — оно скорее украшает блюдо, чем играет решающую роль.

Такой способ гарантирует: даже самый простой рис будет выглядеть и на вкус казаться ресторанным гарниром.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Авто
Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Раствор молока и воды для огурцов помогает сохранить урожай
Глава Автостата Целиков: китайские авто заняли 60 процентов рынка
Исследование Nature Medicine: UPF-диета замедляет снижение веса
Шеф-повара: рис становится клейким из-за крахмальной пыли, которую нужно смывать
Увлажнение, питание, регенерация: формула ночи для лица
Хрустящие огурцы с мёдом и укропом: пошаговый рецепт
В Сахалинской области установили лимит 10 литров бензина до прибытия новых партий
Китайский дипломат назвал США агрессором после введения пошлин против Индии
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Максим Виторган собрал вместе своих сыновей от двух браков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.