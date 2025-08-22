Рис превращается в клейкую кашу: всего одна ошибка на кухне портит весь гарнир

Идеально рассыпчатый рис — мечта многих хозяек, но на практике он часто превращается в липкую кашу. Секрет кроется не только в правильных пропорциях воды и крупы, но и в самом первом шаге.
Главная ошибка новичков — лениться промывать рис. На поверхности зерен остаётся крахмал, который и превращает гарнир в клейкую массу. Чтобы этого избежать, крупу заливают холодной водой, слегка перемешивают руками и сливают жидкость.
Первая вода всегда мутная, поэтому её убирают сразу. Процедуру повторяют до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Обычно достаточно 4-5 раз, но для некоторых сортов, например басмати, понадобится больше.
После промывания рис лучше оставить в дуршлаге на 10-15 минут. Это избавит от лишней влаги и поможет сохранить правильные пропорции при варке.
Длиннозерный рис: 1 часть крупы на 1,5 части воды.
Круглозерный рис: 1 часть на 1,25 частей воды.
Кастрюлю накрывают крышкой и ставят на слабый огонь. Важно: помешивать рис нельзя — иначе зерна раскрошатся и слипнутся.
Через 12-15 минут огонь выключают, но крышку открывать не спешат. Ещё 10 минут рис доходит сам, становясь воздушным и рассыпчатым.
Хотите придать гарниру аромат? Добавьте в воду лавровый лист, зубчик чеснока или щепотку куркумы. Эти специи не повлияют на структуру, но сделают вкус богаче.
Перед подачей рис можно слегка взрыхлить вилкой. Масло добавляют по желанию — оно скорее украшает блюдо, чем играет решающую роль.
Такой способ гарантирует: даже самый простой рис будет выглядеть и на вкус казаться ресторанным гарниром.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
