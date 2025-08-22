Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер Монтенегро: постоянство в тренировках важнее любых новомодных техник
Финансист Алутин: вклад в 8,5 млн рублей обеспечит доход на уровне средней зарплаты
Гордон призналась, что у неё есть комплекс из-за неблагозвучной девичьей фамилии
19 млн водителей играют: как Driving Score повышает безопасность на дорогах одной страны
Wildberries: новые правила доставки влияют на цены
Тренер Яшанькин назвал безопасный способ снизить вес на килограмм в неделю
Рост тарифов ЖКХ вынуждает россиян менять бюджет: 3 способа выжить, которые они используют
Мода лета 2025: абсурдные и ироничные аксессуары захватили подиумы и уличный стиль
Зоопсихологи: если кошка бодает головой — это один из самых искренних жестов привязанности

Этот соус — настоящий конструктор: добавьте сыр или грибы и получите совершенно новое блюдо

Основа соуса бешамель: кулинары рассказали, как правильно готовить ру из масла и муки
2:02
Еда

Даже самая обычная паста или кусок курицы может заиграть по-новому, если подать его с правильным соусом. Французский бешамель — универсальная основа, которая одинаково хорошо подходит к мясу, рыбе, овощам и гарнирам.

Соус бешамель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соус бешамель

Основа классики: масло, мука и молоко

Вся магия бешамеля — в простых ингредиентах и точных пропорциях:

  • 50 г сливочного масла,

  • 50 г муки,

  • 500 мл молока.

Такой баланс делает соус нежным, но не слишком густым.

Секрет правильной текстуры

  • Масло растапливают на среднем огне.

  • Всыпают муку и быстро перемешивают до образования золотистой массы — это "ру", база для многих классических соусов.

  • Молоко вливают постепенно, постоянно помешивая венчиком. Чтобы не образовывались комочки, лучше слегка подогреть его заранее.

Вкус и аромат

В конце добавляют соль, белый перец и щепотку мускатного ореха. Эти специи не забивают вкус, а деликатно подчеркивают его.

Хотите больше насыщенности? Добавьте тёртый сыр — пармезан, грюйер или чеддер. Так бешамель превращается в соус морне.

Вариации для гурманов

  • немного дижонской горчицы или каплю лимонного сока для пикантности;

  • обжаренные шампиньоны — и получится грибной соус;

  • томатное пюре — и бешамель заиграет в красных тонах.

Главное — соблюдать баланс, чтобы дополнения не "перебили" базовый вкус.

Как исправить ошибки

  • Соус вышел густым? Разбавьте тёплым молоком или бульоном.

  • Слишком жидкий? Просто проварите ещё несколько минут.

Полезные советы

  • Хранить бешамель можно в холодильнике до трёх дней.

  • Перед подачей лучше слегка подогреть и при необходимости разбавить.

  • При остывании он становится гуще — это нормально.

Уточнения

Бешаме́ль (фр. béchamel, также белый соус) — базовый соус на основе ру (термически обработанная смесь муки и жира, используется как загуститель) и молока.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Домашние животные
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов Аудио 
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Основа соуса бешамель: кулинары рассказали, как правильно готовить ру из масла и муки
Тренер Яшанькин назвал безопасный способ снизить вес на килограмм в неделю
Рост тарифов ЖКХ вынуждает россиян менять бюджет: 3 способа выжить, которые они используют
Мода лета 2025: абсурдные и ироничные аксессуары захватили подиумы и уличный стиль
Зоопсихологи: если кошка бодает головой — это один из самых искренних жестов привязанности
В небе над Японией заметили свет ярче Луны: необычная вспышка испугала жителей нескольких префектур
Где вкусно и дешево поесть в Колумбии: советы для любителей уличной еды
После родов Серена Уильямс сбросила 15 кг с помощью препаратов
Агрономы советуют сажать огурцы и подсолнухи рядом для защиты от перегрева
Наташа Королёва и Тарзан празднуют бронзовую свадьбу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.