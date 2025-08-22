Этот соус — настоящий конструктор: добавьте сыр или грибы и получите совершенно новое блюдо

Основа соуса бешамель: кулинары рассказали, как правильно готовить ру из масла и муки

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже самая обычная паста или кусок курицы может заиграть по-новому, если подать его с правильным соусом. Французский бешамель — универсальная основа, которая одинаково хорошо подходит к мясу, рыбе, овощам и гарнирам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Соус бешамель

Основа классики: масло, мука и молоко

Вся магия бешамеля — в простых ингредиентах и точных пропорциях:

50 г сливочного масла,

50 г муки,

500 мл молока.

Такой баланс делает соус нежным, но не слишком густым.

Секрет правильной текстуры

Масло растапливают на среднем огне.

Всыпают муку и быстро перемешивают до образования золотистой массы — это "ру", база для многих классических соусов.

Молоко вливают постепенно, постоянно помешивая венчиком. Чтобы не образовывались комочки, лучше слегка подогреть его заранее.

Вкус и аромат

В конце добавляют соль, белый перец и щепотку мускатного ореха. Эти специи не забивают вкус, а деликатно подчеркивают его.

Хотите больше насыщенности? Добавьте тёртый сыр — пармезан, грюйер или чеддер. Так бешамель превращается в соус морне.

Вариации для гурманов

немного дижонской горчицы или каплю лимонного сока для пикантности;

обжаренные шампиньоны — и получится грибной соус;

томатное пюре — и бешамель заиграет в красных тонах.

Главное — соблюдать баланс, чтобы дополнения не "перебили" базовый вкус.

Как исправить ошибки

Соус вышел густым? Разбавьте тёплым молоком или бульоном.

Слишком жидкий? Просто проварите ещё несколько минут.

Полезные советы

Хранить бешамель можно в холодильнике до трёх дней.

Перед подачей лучше слегка подогреть и при необходимости разбавить.

При остывании он становится гуще — это нормально.

Уточнения

Бешаме́ль (фр. béchamel, также белый соус) — базовый соус на основе ру (термически обработанная смесь муки и жира, используется как загуститель) и молока.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.