Запах детства на кухне: ватрушки, которые возвращают тепло бабушкиного дома

Свежая выпечка дома — лучший способ устроить уютный вечер с ароматным чаем и порадовать близких.
Разморозьте тесто и разогрейте духовку до 200°С. Подготовьте все продукты.
Яйцо вымойте, разделите белок и желток.
В миску положите творог, добавьте белок, сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
Разрежьте тесто на равные кусочки и сформируйте из них «тарелочки». Выложите заготовки на противень с бумагой для выпечки.
Желток слегка взбейте с каплей молока. Наполните «тарелочки» творожной массой и сверху смажьте смесью желтка.
Поставьте в духовку на 20–25 минут при 200°С, пока ватрушки не станут золотистыми.
Переложите выпечку на полотенце, накройте и дайте немного остыть (15–20 минут). Подайте с чаем или молоком.
Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
