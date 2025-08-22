Запах детства на кухне: ватрушки, которые возвращают тепло бабушкиного дома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:31
Еда

Свежая выпечка дома — лучший способ устроить уютный вечер с ароматным чаем и порадовать близких.

ватрушка
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
ватрушка

Ингредиенты

  • Творог — 250 г
  • Слоеное тесто — 250 г
  • Сахар — 3 ч. л. (24 г)
  • Соль — щепотка (1 г)
  • Мука пшеничная хлебопекарная — 50 г
  • Яйцо куриное — 1 шт. (60 г)

Способ приготовления

Подготовка

Разморозьте тесто и разогрейте духовку до 200°С. Подготовьте все продукты.

Шаг 1. Начинка

Яйцо вымойте, разделите белок и желток.
В миску положите творог, добавьте белок, сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте.

Шаг 2. Тесто

Разрежьте тесто на равные кусочки и сформируйте из них «тарелочки». Выложите заготовки на противень с бумагой для выпечки.

Шаг 3. Сборка

Желток слегка взбейте с каплей молока. Наполните «тарелочки» творожной массой и сверху смажьте смесью желтка.

Шаг 4. Выпечка

Поставьте в духовку на 20–25 минут при 200°С, пока ватрушки не станут золотистыми.

Шаг 5. Подача

Переложите выпечку на полотенце, накройте и дайте немного остыть (15–20 минут). Подайте с чаем или молоком.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

