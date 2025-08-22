Огурцы, которые удивляют: привычный маринад превращается в сладкий деликатес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:18
Еда

Специи для засолки овощей каждый выбирает по своему вкусу. Чаще всего в банки отправляют горчичные зерна, вишнёвые листья, хрен, зонтики укропа, кориандр и перец горошком. Мы решили добавить немного мёда — и получились огурцы с приятной сладковатой ноткой. Из указанного количества продуктов у вас выйдет одна баночка объёмом 0,4 л.

Огурцы с мёдом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы с мёдом

  •  

Продукты

  • Огурцы — 3 шт. (360 г)

  • Вода — 1,5 стакана (300 г)

  • Мёд — 1 ч. л. (7 г)

  • Соль — 1 ч. л. (7 г)

  • Сахар — 1 ч. л. (8 г)

  • Уксус столовый 9% — 2 ст. л. (30 г)

  • Листья хрена — по вкусу

  • Зонтики укропа — по вкусу

  • Перец чили — по вкусу

  • Чеснок — по вкусу

  • Специи для засолки — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка

Вымойте огурцы. Простерилизуйте банку и крышку. Для этого тщательно вымойте посуду с содой, вытрите насухо, поставьте банку в холодную духовку вверх дном и нагрейте до 130 °С. Держите 20 минут.

Готовка

  1. Отрежьте у огурцов кончики и залейте их ледяной водой на 4 часа, меняя воду каждый час. Так они будут плотными и хрустящими.
  2. На дно банки положите укроп, чили, листья хрена, чеснок и специи.
  3. Выложите огурцы как можно плотнее вертикально.
  4. Залейте кипятком до горлышка, прикройте крышкой и оставьте на 10 минут.
  5. Слейте воду в кастрюлю, доведите до кипения и снова залейте в банку. Подождите ещё 10 минут.
  6. Снова слейте жидкость в кастрюлю. Добавьте сахар, соль, доведите до кипения. Введите мёд и уксус.
  7. Перемешайте маринад и залейте огурцы. Закрутите крышку, переверните банку вверх дном, укутайте одеялом и оставьте остывать.

Хранение и подача

Готовые огурцы храните в тёмном и прохладном месте, лучше всего — не более трёх месяцев. Перед подачей нарежьте их и украсьте свежим укропом.

Уточнения

Огуре́ц однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
