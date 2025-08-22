Огурцы, которые удивляют: привычный маринад превращается в сладкий деликатес

Специи для засолки овощей каждый выбирает по своему вкусу. Чаще всего в банки отправляют горчичные зерна, вишнёвые листья, хрен, зонтики укропа, кориандр и перец горошком. Мы решили добавить немного мёда — и получились огурцы с приятной сладковатой ноткой. Из указанного количества продуктов у вас выйдет одна баночка объёмом 0,4 л.
Огурцы — 3 шт. (360 г)
Вода — 1,5 стакана (300 г)
Мёд — 1 ч. л. (7 г)
Соль — 1 ч. л. (7 г)
Сахар — 1 ч. л. (8 г)
Уксус столовый 9% — 2 ст. л. (30 г)
Листья хрена — по вкусу
Зонтики укропа — по вкусу
Перец чили — по вкусу
Чеснок — по вкусу
Специи для засолки — по вкусу
Вымойте огурцы. Простерилизуйте банку и крышку. Для этого тщательно вымойте посуду с содой, вытрите насухо, поставьте банку в холодную духовку вверх дном и нагрейте до 130 °С. Держите 20 минут.
Готовые огурцы храните в тёмном и прохладном месте, лучше всего — не более трёх месяцев. Перед подачей нарежьте их и украсьте свежим укропом.
Огуре́ц — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
