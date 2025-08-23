Забудьте о сухой яичнице: повара раскрыли секретный ингредиент для идеального завтрака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Приготовить воздушную и нежную яичницу-болтунью — задача не из лёгких. Однако существует простой трюк, который поможет избежать подгорания и сделает блюдо мягким и кремообразным. Всё, что нужно, — добавить всего одну чайную ложку кукурузного крахмала в яичную смесь.

яичница
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
яичница

Многие любят яичницу-болтунью за её простоту и сытность, но часто сталкиваются с тем, что она получается сухой и резиновой. Добавление молока, как думают некоторые, должно сделать её мягче, но это распространённая ошибка. Молоко не только разбавляет вкус, но и нарушает структуру яиц, что приводит к их пригоранию и сухости.

Кукурузный крахмал создаёт защитный барьер вокруг белковых структур яиц, предотвращая их быстрое высыхание. В результате получается воздушная и нежная яичница с гладкой кремообразной консистенцией, пишет lara-shop.cz.

Ингредиенты для воздушной яичницы-болтуньи

  • 2-3 яйца
  • 1 чайная ложка кукурузного крахмала
  • 1 чайная ложка несолёного сливочного масла
  • Соль и перец по вкусу
  • 2 ломтика хлеба для подачи

Приготовление

  1. Поджарьте хлеб на сухой сковороде до золотистого цвета.
  2. Разогрейте сковороду на низкой температуре.
  3. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте кукурузный крахмал, немного масла и, по желанию, молоко.
  4. Вылейте яичную смесь на разогретую сковороду и сразу начните помешивать лопаткой, зачерпывая массу снизу.
  5. Готовьте яйца около двух минут, пока они не станут блестящими.
  6. Выключите огонь и дайте яйцам дойти до полной готовности ещё минуту.
  7. Посолите, поперчите и выложите яичницу на горячий тост с маслом.

Этот метод позволяет приготовить идеальную яичницу без добавления большого количества жиров и с минимальными усилиями.

Другие интересные способы приготовления яиц

Мы также рассказывали о том, как правильно варить яйца, чтобы они всегда получались красивыми и вкусными. И поделились простым способом приготовления яичницы-болтуньи без использования сковороды всего за три минуты. Возможно, вы ещё не знакомы с этими методами, поэтому рекомендуем ознакомиться с нашими советами.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
