Яичный секрет раскрыт: что скрывает белая нить внутри

Биолог Самуэль Кунья объяснил, что означает белая нить в яйце на самом деле
1:28
Еда

Вы когда-нибудь замечали внутри яйца белую нить, обвивающую желток? Многие ошибочно полагают, что это сперма петуха или зародыш, но на самом деле это явление имеет научное объяснение.

Сырые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырые яйца

Эта белая нить называется халаза. Она состоит из белков яичного белка (альбуминов) и выполняет важную функцию — удерживает желток в центре яйца. Халаза представляет собой две нити, которые тянутся от одного полюса яйца к другому, предотвращая его соприкосновение со скорлупой и возможное повреждение.

Биолог Самуэль Кунья, слова которого приводит ndmais.com.br, подчёркивает, что заметность халазы является показателем свежести яйца. Это опровергает распространённое мнение, что белая нить свидетельствует о порче продукта. Напротив, она указывает на то, что яйцо недавно снесено.

Халаза не только безопасна для употребления, но и обладает питательной ценностью. Она содержит высококачественный белок и незаменимые аминокислоты, что делает её важным компонентом яйца. Удаление халазы снижает питательную ценность продукта.

Некоторые повара используют халазу в приготовлении блюд, таких как суфле и безе. Она не влияет на текстуру конечного продукта, что позволяет сохранить все полезные свойства яйца.

Уточнения

Хала́за (от греч. χάλαζα — узелок, бугорок):  халазы поддерживают желток с обеих сторон.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
