Яичный секрет раскрыт: что скрывает белая нить внутри

Вы когда-нибудь замечали внутри яйца белую нить, обвивающую желток? Многие ошибочно полагают, что это сперма петуха или зародыш, но на самом деле это явление имеет научное объяснение.
Эта белая нить называется халаза. Она состоит из белков яичного белка (альбуминов) и выполняет важную функцию — удерживает желток в центре яйца. Халаза представляет собой две нити, которые тянутся от одного полюса яйца к другому, предотвращая его соприкосновение со скорлупой и возможное повреждение.
Биолог Самуэль Кунья, слова которого приводит ndmais.com.br, подчёркивает, что заметность халазы является показателем свежести яйца. Это опровергает распространённое мнение, что белая нить свидетельствует о порче продукта. Напротив, она указывает на то, что яйцо недавно снесено.
Халаза не только безопасна для употребления, но и обладает питательной ценностью. Она содержит высококачественный белок и незаменимые аминокислоты, что делает её важным компонентом яйца. Удаление халазы снижает питательную ценность продукта.
Некоторые повара используют халазу в приготовлении блюд, таких как суфле и безе. Она не влияет на текстуру конечного продукта, что позволяет сохранить все полезные свойства яйца.
Хала́за (от греч. χάλαζα — узелок, бугорок): халазы поддерживают желток с обеих сторон.
