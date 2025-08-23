Котлеты больше не сухие: этот забытый овощ превращает фарш в сочное кулинарное чудо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Картофель в фарше делает котлеты сочными и нежными
Кажется, что про котлеты известно всё: добавляют хлеб, молоко, лук и специи. Но есть один простой овощ, который в сыром виде творит чудеса с фаршем — картофель.

котлеты
Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
котлеты

Почему именно картофель

Обычно его жарят или варят, но натёртый на мелкой тёрке сырой картофель способен кардинально изменить текстуру котлет. Крахмал и сок создают барьер, удерживающий влагу внутри.

Достаточно всего 2-3 столовых ложек массы на килограмм фарша — вкус не изменится, зато котлеты станут мягкими и сочными.

Как правильно использовать

  1. Натрите небольшую картофелину на мелкой тёрке.

  2. Добавьте в фарш и оставьте на 15 минут в холодильнике. За это время крахмал соединится с мясом.

  3. Формируйте котлеты и обжаривайте на хорошо разогретой сковороде, переворачивая только один раз.

Корочка получится тонкой и хрустящей, а середина сохранит сочность, словно после томления в духовке.

Полезные советы

  • Лучше использовать молодой картофель — в нём больше влаги и меньше грубых волокон.

  • Если кожица позеленела, её стоит удалить, чтобы избежать горечи.

  • Трюк работает с любым мясом: курица станет нежнее, свинина сочнее, а рыбные котлеты перестанут разваливаться.

  • Картофель может заменить яйца и хлеб, что делает его отличным вариантом для безглютеновых рецептов.

Дополнительные нюансы

Добавьте щепотку мускатного ореха — и лёгкая сладость картофеля подчеркнёт вкус мяса.
После обжарки котлеты можно довести до готовности в духовке при 180 °C: они сохранят форму и равномерно прогреются.

Картофельный крахмал работает как "щит", не позволяя соку испаряться, даже если блюдо немного передержать на огне.

Простой овощ, который всегда есть под рукой, превращает обычные котлеты в нежное и сочное блюдо ресторанного уровня.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
