Котлеты больше не сухие: этот забытый овощ превращает фарш в сочное кулинарное чудо

Картофель в фарше делает котлеты сочными и нежными

Еда

Кажется, что про котлеты известно всё: добавляют хлеб, молоко, лук и специи. Но есть один простой овощ, который в сыром виде творит чудеса с фаршем — картофель.

Почему именно картофель

Обычно его жарят или варят, но натёртый на мелкой тёрке сырой картофель способен кардинально изменить текстуру котлет. Крахмал и сок создают барьер, удерживающий влагу внутри.

Достаточно всего 2-3 столовых ложек массы на килограмм фарша — вкус не изменится, зато котлеты станут мягкими и сочными.

Как правильно использовать

Натрите небольшую картофелину на мелкой тёрке. Добавьте в фарш и оставьте на 15 минут в холодильнике. За это время крахмал соединится с мясом. Формируйте котлеты и обжаривайте на хорошо разогретой сковороде, переворачивая только один раз.

Корочка получится тонкой и хрустящей, а середина сохранит сочность, словно после томления в духовке.

Полезные советы

Лучше использовать молодой картофель — в нём больше влаги и меньше грубых волокон.

Если кожица позеленела, её стоит удалить, чтобы избежать горечи.

Трюк работает с любым мясом: курица станет нежнее, свинина сочнее, а рыбные котлеты перестанут разваливаться.

Картофель может заменить яйца и хлеб, что делает его отличным вариантом для безглютеновых рецептов.

Дополнительные нюансы

Добавьте щепотку мускатного ореха — и лёгкая сладость картофеля подчеркнёт вкус мяса.

После обжарки котлеты можно довести до готовности в духовке при 180 °C: они сохранят форму и равномерно прогреются.

Картофельный крахмал работает как "щит", не позволяя соку испаряться, даже если блюдо немного передержать на огне.

Простой овощ, который всегда есть под рукой, превращает обычные котлеты в нежное и сочное блюдо ресторанного уровня.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

