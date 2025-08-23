Без выпечки, без яиц, без муки — этот шоколадный торт стал любимым десертом всей семьи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:44
Еда

Представьте десерт, который готовится без духовки, муки и яиц, но при этом получается насыщенным, нежным и ароматным. Такой шоколадный торт можно сделать всего за 15 минут активной работы.

Шоколадный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный пирог

Основа

  • печенье — 300 г

  • сливочное масло растопленное — 100 г

Измельчите печенье в крошку, смешайте с маслом и утрамбуйте в форму. Это будет корж. Для вариаций используйте овсяное печенье (даст ореховые нотки) или песочное (для рассыпчатой текстуры).

Крем

  • тёмный шоколад — 200 г

  • сливки охлаждённые — 400 мл

  • сахарная пудра — 50 г

  • соль — щепотка

  • растворимый кофе — 1 ч. л.

Растопите шоколад, остудите его и соедините со сливками и пудрой. Добавьте соль и кофе для усиления вкуса. Взбейте до густоты. Выложите крем на основу и уберите в холодильник минимум на 4 часа.

Полезные советы

  • Крем получится воздушным только при использовании холодных сливок и остывшего шоколада.

  • Если не хотите использовать печенье, замените основу смесью из фиников (200 г), какао (50 г) и овсяных хлопьев (100 г).

  • Для праздничной подачи украсьте торт ягодами, карамелью или золотой пудрой.

  • Можно заморозить торт в пищевой плёнке и хранить до месяца. Для разморозки достаточно 3-4 часов в холодильнике.

Шоколадный торт без выпечки — это простой и эффектный десерт, который всегда получается. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
