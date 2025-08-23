Без выпечки, без яиц, без муки — этот шоколадный торт стал любимым десертом всей семьи

Шоколадный торт без выпечки и яиц: простой рецепт с печеньем и сливками

Представьте десерт, который готовится без духовки, муки и яиц, но при этом получается насыщенным, нежным и ароматным. Такой шоколадный торт можно сделать всего за 15 минут активной работы.

Шоколадный пирог

Основа

печенье — 300 г

сливочное масло растопленное — 100 г

Измельчите печенье в крошку, смешайте с маслом и утрамбуйте в форму. Это будет корж. Для вариаций используйте овсяное печенье (даст ореховые нотки) или песочное (для рассыпчатой текстуры).

Крем

тёмный шоколад — 200 г

сливки охлаждённые — 400 мл

сахарная пудра — 50 г

соль — щепотка

растворимый кофе — 1 ч. л.

Растопите шоколад, остудите его и соедините со сливками и пудрой. Добавьте соль и кофе для усиления вкуса. Взбейте до густоты. Выложите крем на основу и уберите в холодильник минимум на 4 часа.

Полезные советы

Крем получится воздушным только при использовании холодных сливок и остывшего шоколада.

Если не хотите использовать печенье, замените основу смесью из фиников (200 г), какао (50 г) и овсяных хлопьев (100 г).

Для праздничной подачи украсьте торт ягодами, карамелью или золотой пудрой.

Можно заморозить торт в пищевой плёнке и хранить до месяца. Для разморозки достаточно 3-4 часов в холодильнике.

Шоколадный торт без выпечки — это простой и эффектный десерт, который всегда получается. Минимум ингредиентов, максимум удовольствия.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

