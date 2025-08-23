Добавьте 10 яблок в муку — и получится пирог, от которого никто не сможет оторваться

Домашняя выпечка давно считается символом уюта. И особое место среди сладостей занимает яблочный пирог — ароматный, сочный и невероятно простой в приготовлении. Один из лучших вариантов — насыпной пирог "три стакана".
Вся хитрость — в сочетании муки и 10 яблок, а также в простоте ингредиентов. Название пирог получил благодаря основе:
1 стакан муки,
1 стакан манной крупы,
1 стакан сахара.
К ним добавляют 1,5 ч. л. разрыхлителя, 50 г сливочного масла и 10 яблок.
Смешайте муку, манку, сахар и разрыхлитель. Разделите смесь на 4 части.
Яблоки вымойте, очистите, натрите на крупной тёрке и разделите на 3 части.
Смажьте форму сливочным маслом.
Выложите слоями: сухая смесь — яблоки — сухая смесь — яблоки, и так до конца.
Верхний слой должен быть сухим. На него натрите замороженное сливочное масло.
Выпекайте при 180 °C около 50 минут до золотистой корочки.
Пирог получается нежным, с лёгкой карамельной корочкой и сочной яблочной начинкой. Он отлично подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.