Это знали ещё бабушки: три хитрости, которые навсегда избавят руки от липкого теста

Повар советует: обработка рук мукой или водой решает проблему липкого теста

Домашняя выпечка — удовольствие и творчество, но есть проблема, с которой сталкиваются многие: тесто прилипает к рукам, столу и скалке. Опытные кулинары знают несколько простых приёмов, которые легко решают эту задачу.

Способ 1. Мука

Если готовите дрожжевое, сдобное или слоёное тесто — используйте обычную муку. Достаточно слегка присыпать ею руки, рабочую поверхность и скалку. Мука создаёт тонкий "барьер", предотвращающий прилипание.

Способ 2. Растительное масло

Немного растительного масла можно вмешать в само тесто, а также смазать им руки. Масло делает поверхность гладкой и облегчает работу, не меняя текстуру.

Способ 3. Вода

Для лепки пирожков или сырников помогает простой приём: слегка смочите руки водой. Влага не даёт массе липнуть к коже и делает процесс быстрее.

Дополнительные средства

В продаже есть специальные кулинарные спреи или масла. Они создают тонкую защитную плёнку на руках и рабочей поверхности. Однако использовать их нужно осторожно: избыток масла способен изменить вкус и структуру теста.

Главное правило — подбирать метод под конкретный вид теста. Тогда работа станет лёгкой, а выпечка порадует и видом, и вкусом.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

