Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экология и активный отдых: Болгарский курорт удивил ростом немецких туристов
6 вещей из гардероба француженки, которые стоит купить этой осенью
10-летнее исследование природы Баренцева моря завершилось
NYT: Дания планирует отменить 25% НДС на книги для борьбы с кризисом чтения
Дава впервые рассказал, почему рождение дочери сделало его ответственнее
Опасные микробы в отельных трубах: что скрывает обычный стакан воды в гостинице
Фридайвер из Хорватии Маричич рекордно долго смог задержать дыхание под водой
Эксперты: виляние хвостом у кошки может означать раздражение, счастье или охоту
8 месяцев исследований показали: друзьями рождаются, а не становятся

Этот продукт из холодильника творит магию: простые блюда становятся ресторанными

Лимонный сок улучшает вкус супов, салатов и мясных блюд
2:02
Еда

Почему в ресторане даже самый простой суп или салат кажется вкуснее домашнего? Часто секрет кроется не в дорогих продуктах, а в простых ингредиентах, которые мы недооцениваем.

Суп
Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп

Лимонный сок — универсальный усилитель

Привычный лимонный сок может полностью изменить вкус блюда. Он "оживляет" тушёные овощи, делает мясо мягче, балансирует сладость десертов. Достаточно пары капель в гуляш или рагу — и вкус станет ярче.

Йогурт и мед в новой роли

Йогурт — это не только перекус. Он легко превращается в основу маринада, салатную заправку или соус для пасты.

Мёд — ещё один недооценённый продукт. В сочетании с соевым соусом и чесноком он становится идеальной глазурью для курицы или овощей. А при жарке на гриле мёд карамелизируется и создаёт хрустящую корочку.

Хлеб и вода — больше, чем кажется

Обычный чёрный хлеб можно использовать нестандартно: сделать гренки, превратить в основу для соуса или добавить в фарш для котлет для насыщенного вкуса.

Не спешите выливать воду от макарон: крахмалистая жидкость идеально загущает соусы, делая их шелковистыми.

Кофейные кубики и соль "по-умному"

Остывший кофе можно заморозить в кубики и использовать для тушёного мяса или соусов — он придаст аромат и лёгкую горчинку.

А соль работает лучше, если добавлять её постепенно: в воду, в соус и в готовое блюдо. Такой метод делает вкус сбалансированным. Даже в сладкой выпечке щепотка соли подчёркивает карамельные нотки.

Смелые эксперименты

Не бойтесь сочетать несочетаемое. Тёртый сыр в шоколадном муссе или ванильный экстракт в мясном соусе звучат странно, но дают неожиданный результат. Иногда именно такие эксперименты превращают обычное блюдо в кулинарный сюрприз.

Уточнения

Блюдо — кулинарное изделие, приготовленная пища.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Домашние животные
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи Аудио 
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Женщина избежала тюрьмы благодаря 3 родам в Китае
Британка продает картины, которая написали её крысы
Власти Таиланда могут раздать 200 тысяч бесплатных авиабилетов иностранцам
Африка просит переделать карту мира
Валерия рассказала о конфузе Иосифа Пригожина после признания в любви
Политолог Ищенко заявил, что ВСУ бьют по России только для провокации ответа
Археологи нашли печать VII–VI века до н. э. с надписью и отпечатком пальца
Три шага, которые спасут урожай картофеля перед уборкой
Мошеннические узлы связи пресекли в Крыму
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.